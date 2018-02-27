Хостинг, VPS, Dedicated servers, domain names от ProHoster

Отправлено Вчера, 09:59

Компания ProHoster рада представить Вам различные услуги для Ваших проектов:

- Безлимитный хостинг с ДДоС защитой от 2,5$:

Стабильный хостинг в Нидерландах на ISP панели, с продвинутой ДДоС защитой, неограниченным трафиком, доменами, базами данных и многим другим. Бесплатный конструктор сайтов с продвинутыми функциями. Возможность содержать adult проекты, игнорировать жалобы РКН. Наши специалисты бесплатно помогут перенести Ваши сайты на наш хостинг. Тестовый период 14 дней на любой тарифный план. https://prohoster.in.../unlim-khosting

- Бесплатный конструктор сайтов

Благодаря нашему профессиональному конструктору сайтов, можно безо всяких проблем создать практически любой сайт. Для выбора доступно более 190 шаблонов по различным тематикам, при необходимости можно залить свой шаблон, поддержка 31 языка, адаптивный дизайн под любые устройства, большое количество различных модулей и много других приятных возможностей. https://prohoster.in...ing/constructor

- Виртуальные выделенные серверы (VPS) на SSD дисках (OVZ виртуализация):

Linux и FreeBSD ОС, на которых Вы можете размещать более ресурсоемкие проекты, чем на хостинге. Активация VPS в течении пары минут и низкие цены (от 2,6$). Панель VMmanager бесплатно, а также установка панелей ISP и бесплатной Vesta по Вашему запросу. Без проблем можно размещать проекты для взрослых. http://prohoster.info/vps/ssd-vps

- Виртуальные выделенные серверы (VPS) с возможностью установки Windows (KVM виртуализация):

Возможность установить практически любую ОС (Автоматическая установка Linux, FreeBSD и Windows Server на Ваш выбор, а также возможность загружать свои ISO образы). KVM виртуализация, VNC доступ к серверу, а также быстрая активация услуги. Игнорируем большинство жалоб. http://prohoster.inf...ustojchivye-vps

- Выделенные серверы:

Дешевые серверы в Украине от 41$ для белых проектов с возможностью подключения неограниченного количества IPv4 сетей (цена за сеть /24 - 100$/мес.) http://prohoster.inf...r/dts-prohoster

серверы для Хрумера, ZennoPoster и других SEO приложений от 70$ с возможностью расширения интернет канала до 1ГБ/c всего за 50$. http://prohoster.inf...er/dts-vinnitsa

серверы в Нидерландах. Низкий пинг, высокая скорость доступа из стран СНГ. IPMI доступ с правами «Администратор» для удобного управления сервером, а также возможность создавать нужные Вам конфигурации. Безплатно канал 1Gb/s с лимитом трафика в 20TB, или 100Mb/s без ограничений https://prohoster.in...ver/dts-dronten

- Доменные имена:

Приятные цены на регистрацию, продление, перенос доменных имен, постоянные акции на доменные имена, удобная панель управления. Для регистрации доступно более 700+ доменных зон. Своим реселлерам доменных имен, готовы предоставить одни из самых выгодных цен на все доменные зоны, также дадим удобную и приятную панель управления. https://2dm.prohoster.info

- SSL сертификаты:

Сертификаты от Comodo SSL, RapidSSL, GGSSL и других сертификационных центров на выгодных условиях. Также предоставляем триальные бесплатные сертификаты от них (Comodo SSL и GGSSL на 3 месяца и RapidSSL на 1 месяц). Получить гринбар теперь просто. https://prohoster.info/ssl-sertifikat

- Продвинутая DDoS защита Layer 3, 4 и 7

Система имеет свою логику и преднастроенные алгоритмы. Возможно отключения / добавление ряда проверок, изменение пороговых значений, более глубокое самообучение. Можем защитить как сервера, которые находятся у нас, так и направить защищенные сети в любое место по средствам ASn. https://prohoster.in...shchita-ot-ddos

При возникновении любых вопросов - будем рады ответить на любой из них.

Связаться с нами можно:

Через онлайн чат на сайте https://prohoster.info/

ICQ: 4143254