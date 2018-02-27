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Борис Гребенщиков и группа Аквариум в Ижевске (24.02.2018)

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 00:41

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 564 сообщений
8 143
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 00:41

 

 

24 февраля 2018 года, в Ижевске, в ДК "Аксион" - выступили легендарный БГ и группа "Аквариум" (которой в этом году исполняется 45 лет).

 

Новая программа, новые песни...

Прозвучало всё лучшее за прошедшие 45 лет!

 

И хотя у Бориса Борисовича был сорван голос и в начале своего выступления он скорее хрипел, чем пел...

Благодаря обильному возлиянию всевозможных вин и алкогольных коктейлей прямо на сцене, голос к нему очень скоро вернулся, и концерт прошел - на ура!

 

Уже после того, как группа отыграла заявленные два часа, зрители продолжительными овациями вытащили артистов обратно на сцену и они оттарабанили для публики еще целый час!

 

В видео - лишь малый фрагмент этого грандиозного концерта...

 


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 564 сообщений
8 143
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 01:15

.

 

Еще парочка небольших фрагментов этого грандиозного концерта...

 

 

 

 

 


  • 0

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Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

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