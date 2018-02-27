Борис Гребенщиков и группа Аквариум в Ижевске (24.02.2018)

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24 февраля 2018 года, в Ижевске, в ДК "Аксион" - выступили легендарный БГ и группа "Аквариум" (которой в этом году исполняется 45 лет).

Новая программа, новые песни...

Прозвучало всё лучшее за прошедшие 45 лет!

И хотя у Бориса Борисовича был сорван голос и в начале своего выступления он скорее хрипел, чем пел...

Благодаря обильному возлиянию всевозможных вин и алкогольных коктейлей прямо на сцене, голос к нему очень скоро вернулся, и концерт прошел - на ура!

Уже после того, как группа отыграла заявленные два часа, зрители продолжительными овациями вытащили артистов обратно на сцену и они оттарабанили для публики еще целый час!

В видео - лишь малый фрагмент этого грандиозного концерта...