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История успеха стартапа

Автор темы HNO3, Вчера, 22:10

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#1 HNO3

HNO3

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Отправлено Вчера, 22:10

Всем привет. На днях наткнулся на статью в "Деловой Петербург". Решил поделиться этим обзором. Почему-то мне показалось это интересным, а может быть, это некая форма зависти или вдохновения... не знаю.

"Предприниматель Сергей Пирожников, основатель сервиса kupibilet.ru, развивает сайт бронирования авиабилетов уже 7 лет и, начав с 2 млн рублей, сумел выйти на годовой объем продаж 20 млрд рублей. Сервис из Петербурга открывает офис в Амстердаме и собирается покорить рынки Европы и Америки..."

 

Вот я и думаю, с чего начать? Что сейчас может быть актуальным в подобном роде?

О деньгах пока не говорю, интересны мнения, идеи...


Сообщение отредактировал HNO3: Вчера, 22:14

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