История успеха стартапа

Отправлено Вчера, 22:10

Всем привет. На днях наткнулся на статью в "Деловой Петербург". Решил поделиться этим обзором. Почему-то мне показалось это интересным, а может быть, это некая форма зависти или вдохновения... не знаю.



"Предприниматель Сергей Пирожников, основатель сервиса kupibilet.ru, развивает сайт бронирования авиабилетов уже 7 лет и, начав с 2 млн рублей, сумел выйти на годовой объем продаж 20 млрд рублей. Сервис из Петербурга открывает офис в Амстердаме и собирается покорить рынки Европы и Америки..."

Вот я и думаю, с чего начать? Что сейчас может быть актуальным в подобном роде?

О деньгах пока не говорю, интересны мнения, идеи...

Сообщение отредактировал HNO3: Вчера, 22:14