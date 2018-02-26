Копирайтер. Усилю Ваш бизнес, инфобизнес продающими текстами!

Отправлено Вчера, 15:22

Посмотрите внимательно, это Ваша ситуация?

1. Одностраничник , пост, интернет-магазин не продаёт или продаёт, но слабо

В результате львиная доля прибыли сливается на рекламу

2. Ваши подписчики не покупают, и даже пишут гневные письма

3. Вы мурыжите свои продающие тексты днём и ночью

А Вы ведь занимаетесь серьезным бизнесом и всего-то хотите

чтобы ваш лендинг, пост, интернет-магазин продавал!

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Посредством продающих текстов, усилить Ваш бизнес.

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Вы получите качественный продающий работающий текст

Мной вложено много времени и средств для повышения своего

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- вам не нужно потеть неделями над его написанием

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• Анализ рынка и конкурентов

• Анализ целевой аудитории

• Разработка концепции продающего текста

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• Уникальность текста 100%

ПРАВИЛА РАБОТЫ:

• Перед созданием текста я присылаю вам бриф для заполнения (список вопросов)

• Оплату услуги я беру заранее в размере 50%, остальную сумму вы вносите после получения текста

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