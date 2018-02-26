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Копирайтер. Усилю Ваш бизнес, инфобизнес продающими текстами!

Автор темы Classic, Вчера, 15:22

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#1 Classic

Classic

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Обычный
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    Украина, Николаев
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 15:22

Посмотрите внимательно, это Ваша ситуация?
 
1. Одностраничник , пост, интернет-магазин не продаёт или продаёт, но слабо 
В результате львиная доля прибыли сливается на рекламу
2. Ваши подписчики не покупают, и даже пишут гневные письма
3. Вы мурыжите свои продающие тексты днём и ночью 
 
А Вы ведь занимаетесь серьезным бизнесом и всего-то хотите
чтобы ваш лендинг, пост, интернет-магазин продавал!
 
ЧТО КОНКРЕТНО Я ПРЕДЛАГАЮ?
 
Посредством продающих текстов, усилить Ваш бизнес. 
 
СОЗДАЮ ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ - ГЕНЕРАТОРЫ ПРОДАЖ
ДЛЯ ИНФОБИЗНЕСА, ТОВАРОВ, УСЛУГ!
 
Вы получите качественный продающий работающий текст
Мной вложено много времени и средств для повышения своего 
профессионализма как копирайтера. Это обучение
у лучших профессионалов на пост советском пространстве
 
Ваш продающий текст будет создан за 2-3 дня и через
неделю Вы получите первые положительные результаты продаж!
 
Представьте завистливые взгляды и возгласы своих конкурентов!
 
МОИ ТЕКСТЫ ПРОДАЮТ!
 
- вы получите работающий продающий текст быстро
- вам не нужно потеть неделями над его написанием
- вы отстроитесь от своих конкурентов
- ваши продажи товаров и услуг увеличатся быстро
 
ЧТО ВКЛЮЧЕНО В УСЛУГУ:
 
• Анализ рынка и конкурентов
• Анализ целевой аудитории
• Разработка концепции продающего текста
• Создание продающего текста
 
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ЗАКАЗАТЬ У МЕНЯ
 
• Гарантирую, что текст сработает
• Поддержка в течение 30 дней
• Уникальность текста 100%
 
ПРАВИЛА РАБОТЫ:
 
• Перед созданием текста я присылаю вам бриф для заполнения (список вопросов)
• Оплату услуги я беру заранее в размере 50%, остальную сумму вы вносите после         получения текста
 
ПРЯМО СЕЙЧАС ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ МНЕ
И УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
ВЗРЫВ ПРОДАЖ СВОИХ ТОВАРОВ, УСЛУГ!!!
 
WhatsApp/Viber +380951690623
 
Портфолио, стоимость услуг смотрите 
на сайте www.infostar.com.ua
 
 
P.S. Вы платите за результат - увеличение ваших продаж.
Если вы хотите платить за количество знаков в 
тексте - я вам не подхожу.

 


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