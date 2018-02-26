Копирайтер. Усилю Ваш бизнес, инфобизнес продающими текстами!

Посмотрите внимательно, это Ваша ситуация?
1. Одностраничник , пост, интернет-магазин не продаёт или продаёт, но слабо
В результате львиная доля прибыли сливается на рекламу
2. Ваши подписчики не покупают, и даже пишут гневные письма
3. Вы мурыжите свои продающие тексты днём и ночью
А Вы ведь занимаетесь серьезным бизнесом и всего-то хотите
чтобы ваш лендинг, пост, интернет-магазин продавал!
ЧТО КОНКРЕТНО Я ПРЕДЛАГАЮ?
Посредством продающих текстов, усилить Ваш бизнес.
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Вы получите качественный продающий работающий текст
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• Анализ рынка и конкурентов
• Анализ целевой аудитории
• Разработка концепции продающего текста
• Создание продающего текста
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• Перед созданием текста я присылаю вам бриф для заполнения (список вопросов)
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