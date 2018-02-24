База 2ГИС, 2gis
Нужно купить телефонную базу для обзвона? Или купить базу 2 ГИС (2gis) или яндекс карт?
Продаю базы фирм и предприятий России!
В наличии есть актуальная и подробная база данных по всем юридическим лицам России - с адресами, телефонами, сайтами, емейлами, рубрикатором.
1 база по городам: 100 городов РФ Более 2 млн фирм.
2 база по рубрикам "Желтые страницы": 30 рубрик, около 300 подрубрик, более 520 тысяч фирм.
Для чего нужна база 2ГИС?
- для поиска новых клиентов, партнеров и поставщиков
- для Email маркетинга, SMS маркетинга, Viber и WhatsApp рассылок, интеграции с CRM системами, обычного обзвона
- незаменимый инструмент для маркетолога, менеджера и руководителя
- Экономите время, используя данные в удобном формате
Что содержит база 2gis:
- название компании
- страна
- город
- адрес
- рубрика
- телефоны
- сайт
Так же бонусом пришлю:
- семинар "Организация телефонных продаж"
- скрипты продаж
Цены от 500 рублей!
Подробности в группе вк: https://vk.com/baza_firm_2gis