Отправлено Сегодня, 10:22

База 2ГИС, 2gis

Нужно купить телефонную базу для обзвона? Или купить базу 2 ГИС (2gis) или яндекс карт?

Продаю базы фирм и предприятий России!

В наличии есть актуальная и подробная база данных по всем юридическим лицам России - с адресами, телефонами, сайтами, емейлами, рубрикатором.

1 база по городам: 100 городов РФ Более 2 млн фирм.

2 база по рубрикам "Желтые страницы": 30 рубрик, около 300 подрубрик, более 520 тысяч фирм.

Для чего нужна база 2ГИС?

- для поиска новых клиентов, партнеров и поставщиков

- для Email маркетинга, SMS маркетинга, Viber и WhatsApp рассылок, интеграции с CRM системами, обычного обзвона

- незаменимый инструмент для маркетолога, менеджера и руководителя

- Экономите время, используя данные в удобном формате

Что содержит база 2gis:

- название компании

- страна

- город

- адрес

- рубрика

- телефоны

- email

- сайт

Так же бонусом пришлю:

- семинар "Организация телефонных продаж"

- скрипты продаж

Цены от 500 рублей!