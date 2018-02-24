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База 2ГИС, 2gis

Автор темы razmeshu, Сегодня, 10:22

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#1 razmeshu

razmeshu

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Отправлено Сегодня, 10:22

 
 
База 2ГИС, 2gis
 
Нужно купить телефонную базу для обзвона? Или купить базу 2 ГИС (2gis) или яндекс карт? 
 
Продаю базы фирм и предприятий России! 
 
В наличии есть актуальная и подробная база данных по всем юридическим лицам России - с адресами, телефонами, сайтами, емейлами, рубрикатором. 
 
1 база по городам: 100 городов РФ Более 2 млн фирм.
 
2 база по рубрикам "Желтые страницы": 30 рубрик, около 300 подрубрик, более 520 тысяч фирм. 
 
Для чего нужна база 2ГИС? 
- для поиска новых клиентов, партнеров и поставщиков 
- для Email маркетинга, SMS маркетинга, Viber и WhatsApp рассылок, интеграции с CRM системами, обычного обзвона 
- незаменимый инструмент для маркетолога, менеджера и руководителя 
- Экономите время, используя данные в удобном формате 
 
Что содержит база 2gis: 
- название компании 
- страна 
- город
- адрес 
- рубрика 
- телефоны 
- email 
- сайт
 
Так же бонусом пришлю: 
- семинар "Организация телефонных продаж" 
- скрипты продаж
 
Цены от 500 рублей!
 
Подробности в группе вк: https://vk.com/baza_firm_2gis
 

 


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