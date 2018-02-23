L.S.Sender - программа для качественной рассылки и пиара в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram).
- [Instagram] Отправка "Мне нравится" к записям пользователей.
- [ВКонтакте] Добавление в друзья.
- [ВКонтакте] Приглашение друзей в группу.
- [ВКонтакте] Отправка "Мне нравится" к записям пользователей.
- [ВКонтакте] Отправка "Мне нравится" к аватарам пользователей.
- [Instagram] Отправка "Мне нравится" к записям пользователей.
- [ВКонтакте] Рассылка ЛС.
- [ВКонтакте] Рассылка на стены пользователей.
- [ВКонтакте] Отправка "Мне нравится" к записям пользователей.
- [ВКонтакте] Рассылка комментариев на стены пользователей (с возможностью отправки от имени группы).
- [ВКонтакте] Добавление в друзья.
- [ВКонтакте] Приглашение друзей в группу.
- Все методы рассылки стандартной лицензии.
- [ВКонтакте] Отправка личный сообщений в группы.
- [ВКонтакте] Отправка сообщений/предложений на стены групп.
- [ВКонтакте] Рассылка комментариев на стены групп (с возможностью отправки от имени группы).
- [ВКонтакте] Рассылка комментариев к видео пользователей/групп.
- Возможность смешанной рассылки (использование нескольких типов рассылки).
- [Instagram] Добавление в друзья.
- [Instagram] Рассылка комментариев к записям пользователей.
- Поддержка плагинов (в том числе - дополнительные методы рассылки для расширенной версии).
- Встроенный браузер (используя прокси, UserAgent, Cookies аккаунта).
- Система распределения ссылок.
- Всегда актуальный и уникальный UserAgent (идентификатор браузера).
- Хранение в пределах запуска - всех данных аккаунта (прокси, UserAgent, Cookies).
- "Сообщение в изображении" с настройкой внешнего вида каждой строки (цвет, стиль, размер) (ЛС, стены)(+ возможность использовать теги %name% и %id%).
- Возможность ручного распознавания каптчи.
- Работа в несколько потоков (до 1000 потоков).
- Работа через прокси.
- Подробный лог и статистика.
- Поддержка плагинов.
- Поддержка профилей программы (разделение настроек для каждого профиля)
- Поддержка сервисов автоматического распознавания каптчи, и возможность ручного ввода каптчи.
- Встроенный сборщик ID по запросам (с фильтрацией по необходимым данным, соответствию методу рассылки и проспамленным ID).
- Возможности тонкой настройки рассылки: ограничения, паузы, повторы и прочее.
- {a b c} — выбирает одно из значений, например - «b»
- [a b c] — выбирает комбинацию значений, например - «bac»
- [+ и +a b c] — выбирает комбинацию значений используя разделитель, например - «b и a и c»
- Большое количество текстовых тегов: имя/ID получателя, наборы случайных символов, и т.д. и т.п.
- Теги с медиа-контентом: фото, видео, аудио, место на карте, репост и т.д.
- Возможность использования собственных тегов (%tag%).
- Возможность использования каждой из ссылок - ограниченное количество раз (тег %link%).
- Замена имён пользователя на имена по словарю (например Саша на Сашенька, Сашунька, Сашок).
- Загрузка и отправка файлов.
- Загрузка и отправка изображений (ЛС, стены) с возможностью их "искажения".
- [ВКонтакте] Рассылка ссылок с предпросмотром (сайты, youtube и другие видеохостинги).
- И ещё очень много чего...
- Сбор ID во время рассылки.
- "Смешанная рассылка" даст возможность за один сеанс работы использовать несколько разных типов рассылки, с определённым количеством отправлений на каждый из типов.
- Плагины для автоматизации аккаунтов и с дополнительными методами рассылки:
- "вступить в группу" аккаунтами;
- очистить отправленные приглашения в группу;
- установка статусов на аккаунты, с возможностью уведомления друзей;
- и другие;
Стоимость лицензий
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Бесплатная: 0$
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Стандартная: 19$
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Стандартная-вечная: 29$
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Расширенная: 39$
Цены указаны на момент написания поста, всегда актуальные цены смотрите на сайте.
Подписка на месяц (оплачивается через месяц после покупки)
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Стандартная: 5$
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Расширенная: 5$
Подписка даёт гарантию того что вы не останетесь без обновлений, так как Мы всегда будем заинтересованы в поддержании актуальности программы.
Партнёрская программа и скидки:
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Партнёрская программа со скидками и получением до 25% с каждой покупки
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В случае покупки нескольких копий программы - скидки
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