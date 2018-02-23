L.S.Sender - программа для качественной рассылки и пиара в социальных

Стоимость лицензий

Бесплатная: 0$

Стандартная: 19$

Стандартная-вечная: 29$

Расширенная: 39$

Цены указаны на момент написания поста, всегда актуальные цены смотрите на сайте.

Подписка на месяц (оплачивается через месяц после покупки)

Стандартная: 5$

Расширенная: 5$

Подписка даёт гарантию того что вы не останетесь без обновлений, так как Мы всегда будем заинтересованы в поддержании актуальности программы.