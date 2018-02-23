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L.S.Sender - программа для качественной рассылки и пиара в социальных

Автор темы piaro, Сегодня, 13:00

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#1 piaro

piaro

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Отправлено Сегодня, 13:00

L.S.Sender - программа для качественной рассылки и пиара в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram).

 
 

lss_1_site.png

 
Помимо бесплатной лицензии - программа распространяется ещё в 4х лицензиях: облегчённой, стандартной, стандартной-вечной и расширенной.
 
Методы рассылки облегчённой лицензии:
  • [Instagram] Отправка "Мне нравится" к записям пользователей.
  • [ВКонтакте] Добавление в друзья.
  • [ВКонтакте] Приглашение друзей в группу.
  • [ВКонтакте] Отправка "Мне нравится" к записям пользователей.
  • [ВКонтакте] Отправка "Мне нравится" к аватарам пользователей.
 
 
Методы рассылки бесплатной и стандартной лицензии:
  • [Instagram] Отправка "Мне нравится" к записям пользователей.
  • [ВКонтакте] Рассылка ЛС.
  • [ВКонтакте] Рассылка на стены пользователей.
  • [ВКонтакте] Отправка "Мне нравится" к записям пользователей.
  • [ВКонтакте] Рассылка комментариев на стены пользователей (с возможностью отправки от имени группы).
  • [ВКонтакте] Добавление в друзья.
  • [ВКонтакте] Приглашение друзей в группу.
 
Методы рассылки расширенной лицензии:
  • Все методы рассылки стандартной лицензии.
  • [ВКонтакте] Отправка личный сообщений в группы.
  • [ВКонтакте] Отправка сообщений/предложений на стены групп.
  • [ВКонтакте] Рассылка комментариев на стены групп (с возможностью отправки от имени группы).
  • [ВКонтакте] Рассылка комментариев к видео пользователей/групп.
  • Возможность смешанной рассылки (использование нескольких типов рассылки).
  • [Instagram] Добавление в друзья.
  • [Instagram] Рассылка комментариев к записям пользователей.
 
 

LSS_functions_1.png

 

LSS_functions_2.png

 
 
Особенности:
  • Поддержка плагинов (в том числе - дополнительные методы рассылки для расширенной версии).
  • Встроенный браузер (используя прокси, UserAgent, Cookies аккаунта).
  • Система распределения ссылок.
  • Всегда актуальный и уникальный UserAgent (идентификатор браузера).
  • Хранение в пределах запуска - всех данных аккаунта (прокси, UserAgent, Cookies).
  • "Сообщение в изображении" с настройкой внешнего вида каждой строки (цвет, стиль, размер) (ЛС, стены)(+ возможность использовать теги %name% и %id%).
  • Возможность ручного распознавания каптчи.
 
Основные функции:
  • Работа в несколько потоков (до 1000 потоков).
  • Работа через прокси.
  • Подробный лог и статистика.
  • Поддержка плагинов.
  • Поддержка профилей программы (разделение настроек для каждого профиля)
  • Поддержка сервисов автоматического распознавания каптчи, и возможность ручного ввода каптчи.
  • Встроенный сборщик ID по запросам (с фильтрацией по необходимым данным, соответствию методу рассылки и проспамленным ID).
  • Возможности тонкой настройки рассылки: ограничения, паузы, повторы и прочее.
 
 
 

lss_2_site.png

 
Широкие возможности для генерации уникальных сообщений:
  • {a b c} — выбирает одно из значений, например - «b»
  • [a b c] — выбирает комбинацию значений, например - «bac»
  • [+ и +a b c] — выбирает комбинацию значений используя разделитель, например - «b и a и c»
  • Большое количество текстовых тегов: имя/ID получателя, наборы случайных символов, и т.д. и т.п.
  • Теги с медиа-контентом: фото, видео, аудио, место на карте, репост и т.д.
  • Возможность использования собственных тегов (%tag%).
  • Возможность использования каждой из ссылок - ограниченное количество раз (тег %link%).
  • Замена имён пользователя на имена по словарю (например Саша на Сашенька, Сашунька, Сашок).
  • Загрузка и отправка файлов.
  • Загрузка и отправка изображений (ЛС, стены) с возможностью их "искажения".
  • [ВКонтакте] Рассылка ссылок с предпросмотром (сайты, youtube и другие видеохостинги).
  • И ещё очень много чего...
 

lss_4_site.png

 
 
Дополнительные функции расширенной лицензии:
  • Сбор ID во время рассылки.
  • "Смешанная рассылка" даст возможность за один сеанс работы использовать несколько разных типов рассылки, с определённым количеством отправлений на каждый из типов.
  • Плагины для автоматизации аккаунтов и с дополнительными методами рассылки:
  • "вступить в группу" аккаунтами;
  • очистить отправленные приглашения в группу;
  • установка статусов на аккаунты, с возможностью уведомления друзей;
  • и другие;
 
 

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Стоимость лицензий

  • Бесплатная: 0$

  • Стандартная: 19$

  • Стандартная-вечная: 29$

  • Расширенная: 39$

Цены указаны на момент написания поста, всегда актуальные цены смотрите на сайте.


Подписка на месяц (оплачивается через месяц после покупки)

  • Стандартная: 5$

  • Расширенная: 5$

Подписка даёт гарантию того что вы не останетесь без обновлений, так как Мы всегда будем заинтересованы в поддержании актуальности программы.

 

 

 

Партнёрская программа и скидки:

 

 
E-MAIL: support#piaro.org
Официальный сайт: https://piaro.org/programs/lssender/
 
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