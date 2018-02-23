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Куплю права на ваш курс

Автор темы Seller, Вчера, 09:10
права перепродажи курс продать

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#1 Seller

Seller

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 593 сообщений
52
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Волгоград
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 09:10

Всем привет!  :)

 

Куплю права перепродажи вашего курса, если:

1. Он в видео или аудио-формате, т.е. ВСЯ информация должна быть в записи, а не в тексте.

2. Человек может получить реальный результат своими руками сразу, т.е. посмотрел и сразу реализовал.

3. Интересная тематика. А именно: копирайтинг, видеомонтаж, работа с векторной графикой, пикап, программирование, фотографирование, продажа на стоках, пение, игра на гитаре и подобные реалистичные* темы.

 

*Тематика возможного заработка не подходит, т.к. по теме курса должно быть видно, что результат зависит именно от действия человека, а не от работы каких-то сервисов/бирж/рынков/прогнозов и т.д.

 

На эксклюзивные права не претендую, поэтому, цену прошу не загибать.

 

Пишите свои вопросы/предложения в эту ветку или в ЛС. :)


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