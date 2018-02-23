Отправлено Сегодня, 08:56

FXOpen добавляет новые валютные пары на крипто счетах





FXOpen добавляет новые валютные пары на крипто счетах.







Компания FXOpen расширяет список финансовых инструментов на Крипто счетах и добавляет валютные пары с Ripple, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Monero, NEO, EOS, IOTA и OMNI.







Компания FXOpen внимательно следит за тенденциями в крипто-мире, чтобы у вас была возможность инвестировать не только в Биткоин и Эфир, но и в другие набирающие популярность криптовалюты. Все «новички» выбраны из ТОП-20 списка Сoinmarketcap и по мнению аналитиков имеют высокий потенциал для инвесторов.











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