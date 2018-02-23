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FXOpen добавляет новые валютные пары на крипто счетах

Автор темы treider1458, Сегодня, 08:56

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#1 treider1458

treider1458

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Отправлено Сегодня, 08:56

FXOpen добавляет новые валютные пары на крипто счетах


FXOpen добавляет новые валютные пары на крипто счетах.

 

Компания FXOpen расширяет список финансовых инструментов на Крипто счетах и добавляет валютные пары с Ripple, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Monero, NEO, EOS, IOTA и OMNI.

new_crypto_pairs.jpg

Компания FXOpen внимательно следит за тенденциями в крипто-мире, чтобы у вас была возможность инвестировать не только в Биткоин и Эфир, но и в другие набирающие популярность криптовалюты. Все &laquo;новички&raquo; выбраны из ТОП-20 списка Сoinmarketcap и по мнению аналитиков имеют высокий потенциал для инвесторов.

 

 

Читать далее  на FXOpen    https://goo.gl/YafkJK

 


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