Инновации партнерской программы Youtube

Стесняюсь спросить...
Вот эти инновации (по поводу которых, как я предполагаю, сейчас "взвоет" весь Рунет), кого-то на этом форуме хоть как-то зацепили?
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Отправлено Вчера, 22:13
Стесняюсь спросить...
Вот эти инновации (по поводу которых, как я предполагаю, сейчас "взвоет" весь Рунет), кого-то на этом форуме хоть как-то зацепили?
Отправлено Вчера, 23:44
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