Перейти к содержимому

Фотография

Инновации партнерской программы Youtube

Автор темы elli, Вчера, 22:13

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 elli

elli

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 812 сообщений
93
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Латвия
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 22:13

Стесняюсь спросить...

Вот эти инновации (по поводу которых, как я предполагаю, сейчас "взвоет" весь Рунет), кого-то на этом форуме хоть как-то зацепили?

 

2018-02-22_000551.jpg


  • 0

Блог Чеширского Кота
Константин Комаров

На правах рекламы

#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 544 сообщений
8 142
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 23:44

Поскольку Info-DVD.Ru на партнерке Ютуба не зарабатывает, нам как-то пофигу... :)

 

Хотя, конечно же, условия жесткие!


  • 0

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

Обратно в YouTube


Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Социальные сети
  4. YouTube
  5. Правила форума