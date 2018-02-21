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«Взрываем языковые преграды» – переводим любые тексты

Автор темы gakrus1, Сегодня, 19:50

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#1 gakrus1

gakrus1

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Отправлено Сегодня, 19:50

Агентство «Gakrus» переводит тексты для носителей языка, учитывая различные обороты, сленги и сложные конструкции в речи определенной нации. Это означает, что Вы получаете сразу 3 ключевые выгоды:
  • Абсолютная грамотность, которая порадует даже самого придирчивого критика
  • Выполнение поставленных задач и достижение результата с помощью текста
  • Уважение со стороны читателя, который отнесется к автору, как к своему соотечественнику

Качество – фундамент успешного текста



Мы не только переводим, но также структурируем текст для лучшего восприятия: выделяем главную информацию и акцентируем внимание на важных деталях.

В процессе перевода используются словари последних версий. Это позволяет конструировать предложения современными выражениями в зависимости от контекста. Без штампов и устаревших словосочетаний!

Мы – полиглоты 80 уровня

Профильные языки: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, японский, китайский.

А также: польский, чешский, венгерский, норвежский, румынский, грузинский и многие другие. Готовы качественно переводить почти все языки современного мира.


Сколько ждать и какова стоимость перевода?



Скорость работы: до 10 страниц в день. Всё зависит от тематики, особенностей структуры текста и стиля изложения. Окончательные сроки устанавливаются после анализа исходных материалов, на что обычно уходит от 10 минут до 2 часов.

Цены:
  • Перевод РУС/УКР на иностранный язык и наоборот: $4-12/1800 знаков с пробелами
  • Перевод с иностранного языка на иностранный: $12-20/1800 знаков с пробелами
Факторы, влияющие на стоимость перевода:
  • язык и количество сложных оборотов в исходном тексте;
  • тематика (специализированная, художественная, техническая документация, договора и пр.);
  • индивидуальные пожелания клиента (например, поиск дополнительной информации с разных источников);
  • объем заказа (больше – значит дешевле).
Скидки:
  • -5% – от 20 до 50 тыс. знаков
  • -10% – от 50 до 100 тыс. знаков
  • -15% – от 100 тыс. знаков
  • Рекомендация наших услуг – еще минус 10%

Специальные предложения:



Вычитка (редактура) текста: 50% от стоимости стандартного перевода. Окончательная стоимость зависит от темы и сложности языка.

Вёрстка текста: $3-5/учетная страница. Полиграфической вёрсткой занимаются дизайнеры с опытом работы не менее 3 лет.

Срочные переводы «на вчера»: трудимся 24 часа в сутки по двойному тарифу.

Транскрибация: текстовые переводы с аудио- и видеофайлов. Стоимость обсуждается индивидуально.


Работаем надежно – как механизм в швейцарских часах



Заказывая перевод текста в агентстве «Gakrus», Вы:
  • Сохраняете приватность. Ничто из предоставленных и переведенных материалов не используется в других целях без разрешения
  • Получаете бэкапы. В случае потери или уничтожения готового перевода, мы предоставим все необходимые копии документов
  • Своевременно получаете результат. Можете быть спокойны – перевод текста будет готов строго в оговоренный срок
Работаем над заказами без выходных! Всем новым клиентам предлагаем тестовый перевод до 700 знаков – БЕСПЛАТНО!


Контакты:
Skype: gakrus.perevod
Email: gakrus.perevod@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/gakrus
Также Вы можете написать нашему менеджеру в Viber, WhatsApp или Telegram: +380637310450 – Максим Супрун
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