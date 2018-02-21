«Взрываем языковые преграды» – переводим любые тексты

Отправлено Сегодня, 19:50

Абсолютная грамотность, которая порадует даже самого придирчивого критика

Выполнение поставленных задач и достижение результата с помощью текста

Уважение со стороны читателя, который отнесется к автору, как к своему соотечественнику

Агентство «Gakrus» переводит тексты для носителей языка, учитывая различные обороты, сленги и сложные конструкции в речи определенной нации. Это означает, что Вы получаете сразу 3 ключевые выгоды:

Качество – фундамент успешного текста

Мы не только переводим, но также структурируем текст для лучшего восприятия: выделяем главную информацию и акцентируем внимание на важных деталях.В процессе перевода используются словари последних версий. Это позволяет конструировать предложения современными выражениями в зависимости от контекста. Без штампов и устаревших словосочетаний!английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, японский, китайский.А также: польский, чешский, венгерский, норвежский, румынский, грузинский и многие другие. Готовы качественно переводить почти все языки современного мира.

Сколько ждать и какова стоимость перевода?

Перевод РУС/УКР на иностранный язык и наоборот: $4-12/1800 знаков с пробелами

Перевод с иностранного языка на иностранный: $12-20/1800 знаков с пробелами

язык и количество сложных оборотов в исходном тексте;

тематика (специализированная, художественная, техническая документация, договора и пр.);

индивидуальные пожелания клиента (например, поиск дополнительной информации с разных источников);

объем заказа (больше – значит дешевле).

-5% – от 20 до 50 тыс. знаков

-10% – от 50 до 100 тыс. знаков

-15% – от 100 тыс. знаков

Рекомендация наших услуг – еще минус 10%

Скорость работы: до 10 страниц в день. Всё зависит от тематики, особенностей структуры текста и стиля изложения. Окончательные сроки устанавливаются после анализа исходных материалов, на что обычно уходит от 10 минут до 2 часов.Факторы, влияющие на стоимость перевода:

Специальные предложения:

50% от стоимости стандартного перевода. Окончательная стоимость зависит от темы и сложности языка.$3-5/учетная страница. Полиграфической вёрсткой занимаются дизайнеры с опытом работы не менее 3 лет.трудимся 24 часа в сутки по двойному тарифу.текстовые переводы с аудио- и видеофайлов. Стоимость обсуждается индивидуально.

Работаем надежно – как механизм в швейцарских часах

Сохраняете приватность. Ничто из предоставленных и переведенных материалов не используется в других целях без разрешения

Получаете бэкапы. В случае потери или уничтожения готового перевода, мы предоставим все необходимые копии документов

Своевременно получаете результат. Можете быть спокойны – перевод текста будет готов строго в оговоренный срок

Заказывая перевод текста в агентстве «Gakrus», Вы:Работаем над заказами без выходных! Всем новым клиентам предлагаем тестовый перевод до 700 знаков –Контакты:gakrus.perevodТакже Вы можете написать нашему менеджеру в Viber, WhatsApp или Telegram: +380637310450 – Максим Супрун