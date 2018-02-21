«Взрываем языковые преграды» – переводим любые тексты

- Абсолютная грамотность, которая порадует даже самого придирчивого критика
- Выполнение поставленных задач и достижение результата с помощью текста
- Уважение со стороны читателя, который отнесется к автору, как к своему соотечественнику
Качество – фундамент успешного текста
Мы не только переводим, но также структурируем текст для лучшего восприятия: выделяем главную информацию и акцентируем внимание на важных деталях.
В процессе перевода используются словари последних версий. Это позволяет конструировать предложения современными выражениями в зависимости от контекста. Без штампов и устаревших словосочетаний!
Мы – полиглоты 80 уровня
Профильные языки: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, японский, китайский.
А также: польский, чешский, венгерский, норвежский, румынский, грузинский и многие другие. Готовы качественно переводить почти все языки современного мира.
Сколько ждать и какова стоимость перевода?
Скорость работы: до 10 страниц в день. Всё зависит от тематики, особенностей структуры текста и стиля изложения. Окончательные сроки устанавливаются после анализа исходных материалов, на что обычно уходит от 10 минут до 2 часов.
Цены:
- Перевод РУС/УКР на иностранный язык и наоборот: $4-12/1800 знаков с пробелами
- Перевод с иностранного языка на иностранный: $12-20/1800 знаков с пробелами
- язык и количество сложных оборотов в исходном тексте;
- тематика (специализированная, художественная, техническая документация, договора и пр.);
- индивидуальные пожелания клиента (например, поиск дополнительной информации с разных источников);
- объем заказа (больше – значит дешевле).
- -5% – от 20 до 50 тыс. знаков
- -10% – от 50 до 100 тыс. знаков
- -15% – от 100 тыс. знаков
- Рекомендация наших услуг – еще минус 10%
Специальные предложения:
Вычитка (редактура) текста: 50% от стоимости стандартного перевода. Окончательная стоимость зависит от темы и сложности языка.
Вёрстка текста: $3-5/учетная страница. Полиграфической вёрсткой занимаются дизайнеры с опытом работы не менее 3 лет.
Срочные переводы «на вчера»: трудимся 24 часа в сутки по двойному тарифу.
Транскрибация: текстовые переводы с аудио- и видеофайлов. Стоимость обсуждается индивидуально.
Работаем надежно – как механизм в швейцарских часах
Заказывая перевод текста в агентстве «Gakrus», Вы:
- Сохраняете приватность. Ничто из предоставленных и переведенных материалов не используется в других целях без разрешения
- Получаете бэкапы. В случае потери или уничтожения готового перевода, мы предоставим все необходимые копии документов
- Своевременно получаете результат. Можете быть спокойны – перевод текста будет готов строго в оговоренный срок
Контакты:
Skype: gakrus.perevod
Email: gakrus.perevod@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/gakrus
Также Вы можете написать нашему менеджеру в Viber, WhatsApp или Telegram: +380637310450 – Максим Супрун