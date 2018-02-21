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Заработок в Telegram

Автор темы AdolfSiegburg, Сегодня, 18:59

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#1 AdolfSiegburg

AdolfSiegburg

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 18:59

Всем привет,собрал для новичков самых толковых ботов для заработка в Телеграм :
 
1) Бот 1
 
Бот платит за одну подписку на канал - 24 копейки.
 
Вывод от 10 рублей(Киви,Яндекс)
 
 
 
 
2) Бот 2
 
Сёрфинг,опросы,подписки,установка приложений!
 
От 0.001$ до 0.3$
 
Вывод от 0.5$(ПайПал,Киви,Биткоин)
 
 
Не реф : https://goo.gl/yUtFMA
 
 
3) Бот 3
 
Платит за просмотр рекламы в среднем 4 копейки за 10 сек.Выплачивает 10 копеек за приглашенного человека.Вывод от 10 рублей(Киви)
 
 
Не Реф : https://goo.gl/tjD7FK
 
 
4) Бот 4
 
Заработок на просмотрах
 
Минимальная выплата - 5 рублей (Киви)
 
 
Не Реф : https://goo.gl/xm4WzP
 
 
5) Бот 5
 
Заработок на подписках и просмотрах
 
Минимальная выплата - 10 рублей (Киви,Яндекс)
 
 
Не Реф : https://goo.gl/PWBTGE

 


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