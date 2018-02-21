Заработок в Telegram

Отправлено Сегодня, 18:59

Всем привет,собрал для новичков самых толковых ботов для заработка в Телеграм :

1) Бот 1

Бот платит за одну подписку на канал - 24 копейки.

Вывод от 10 рублей(Киви,Яндекс)

2) Бот 2

Сёрфинг,опросы,подписки,установка приложений!

От 0.001$ до 0.3$

Вывод от 0.5$(ПайПал,Киви,Биткоин)

3) Бот 3

Платит за просмотр рекламы в среднем 4 копейки за 10 сек.Выплачивает 10 копеек за приглашенного человека.Вывод от 10 рублей(Киви)

4) Бот 4

Заработок на просмотрах

Минимальная выплата - 5 рублей (Киви)

5) Бот 5

Заработок на подписках и просмотрах

Минимальная выплата - 10 рублей (Киви,Яндекс)