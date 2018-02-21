Заработок в Telegram

Всем привет,собрал для новичков самых толковых ботов для заработка в Телеграм :
1) Бот 1
Бот платит за одну подписку на канал - 24 копейки.
Вывод от 10 рублей(Киви,Яндекс)
Не реф: https://goo.gl/PqMDMR
2) Бот 2
Сёрфинг,опросы,подписки,установка приложений!
От 0.001$ до 0.3$
Вывод от 0.5$(ПайПал,Киви,Биткоин)
Реф : https://goo.gl/ATzmCG
Не реф : https://goo.gl/yUtFMA
3) Бот 3
Платит за просмотр рекламы в среднем 4 копейки за 10 сек.Выплачивает 10 копеек за приглашенного человека.Вывод от 10 рублей(Киви)
Не Реф : https://goo.gl/tjD7FK
4) Бот 4
Заработок на просмотрах
Минимальная выплата - 5 рублей (Киви)
Не Реф : https://goo.gl/xm4WzP
5) Бот 5
Заработок на подписках и просмотрах
Минимальная выплата - 10 рублей (Киви,Яндекс)
Не Реф : https://goo.gl/PWBTGE