Olimpchange - вывод Яндекс, Киви на гривну

Отправлено Сегодня, 15:55

Новый обменный пункт Olimpchange.pro создан для обмена рублей на гривну по лучшему курсу.

Обращаясь к нам, вы получаете оптимальный курс и быстрый обмен.

Работает бонусная система.

Благодаря Р2Р технологии, мы переводим средства на карты любых украинских банков, не включая дополнительные комиссии, а не только на распространенный приватбанк.

Обмены совершаются круглосуточно, служба поддержки работает онлайн с 10:00 до 18:00 по мск.

Для участников форума http://www.info-forum.ru, предлагаем индивидуальную скидку в 0,2% от суммы обмена.