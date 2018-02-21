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Olimpchange - вывод Яндекс, Киви на гривну

Автор темы olimpchange, Сегодня, 15:55

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#1 olimpchange

olimpchange

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Отправлено Сегодня, 15:55

Новый обменный пункт Olimpchange.pro создан для обмена рублей на гривну по лучшему курсу.

Обращаясь к нам, вы получаете оптимальный курс и быстрый обмен.
Работает бонусная система.
Благодаря Р2Р технологии, мы переводим средства на карты любых украинских банков, не включая дополнительные комиссии, а не только на распространенный приватбанк.
Обмены совершаются круглосуточно, служба поддержки работает онлайн с 10:00 до 18:00 по мск.
 
Для участников форума http://www.info-forum.ru, предлагаем индивидуальную скидку в 0,2% от суммы обмена.
Так как на рынке обмена валют, маржа может не доходить до 1%, то сумма в 0,2% является достаточно значимой, и равняется 20 - 35% прибыли обменного пункта, но мы готовы поделиться ею с участниками форума.

Напишите оператору в чат или в личку на форуме, что бы подключить индивидуальную скидку на обмен.

тел. +38( 099) 3034849
Olimpchange.pro

 


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