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Индивидуальное обучение фрилансу, skype консультации

Автор темы WEBSCHOOL1, Сегодня, 06:42

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#1 WEBSCHOOL1

WEBSCHOOL1

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 06:42 

Индивидуальное обучение фрилансу! Помогаем фрилансерам увеличивать доходы и личную эффективность.
Обучение дизайнеров, программистов, SMM'щиков, и на другие профессии :)
С новичками тоже работаем, велкам :)

Консультации в скайпе. Первые 10 минут бесплатно.


Подробности на сайте - http://web-school.su
И в группе вк - https://vk.com/ws_freelance


Добавляйтесь в скайп - li-studio

Индивидуальное обучение фрилансу! Помогаем фрилансерам увеличивать доходы и личную эффективность.
Обучение дизайнеров, программистов, SMM'щиков, и на другие профессии :)
С новичками тоже работаем, велкам :)

Консультации в скайпе. Первые 10 минут бесплатно.


Подробности на сайте - http://web-school.su
И в группе вк - https://vk.com/ws_freelance


Добавляйтесь в скайп - li-studio

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