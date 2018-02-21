Индивидуальное обучение фрилансу, skype консультации

Отправлено Сегодня, 06:42

Индивидуальное обучение фрилансу! Помогаем фрилансерам увеличивать доходы и личную эффективность. Обучение дизайнеров, программистов, SMM'щиков, и на другие профессии :) С новичками тоже работаем, велкам :) Консультации в скайпе. Первые 10 минут бесплатно. Подробности на сайте - http://web-school.su И в группе вк - https://vk.com/ws_freelance Добавляйтесь в скайп - li-studio

Индивидуальное обучение фрилансу! Помогаем фрилансерам увеличивать доходы и личную эффективность. Обучение дизайнеров, программистов, SMM'щиков, и на другие профессии :) С новичками тоже работаем, велкам :) Консультации в скайпе. Первые 10 минут бесплатно. Подробности на сайте - http://web-school.su И в группе вк - https://vk.com/ws_freelance Добавляйтесь в скайп - li-studio