Ищем программиста РhP в офис

Отправлено Сегодня, 08:52

Мы ищем человека, которому хочется видеть, как результат его работы востребован и приносит результат, которому нравится думать над задачами и искать решения.

Мы готовы создать условия для интересной и продуктивной работы!

Если вы обладаете этими качествами, мы сработаемся:

Умение внятно выражать свои мысли устно и письменно в общении с сотрудниками не связанными с программированием и разработкой

Умение думать и находить решение поставленным задачам

Умение адекватно оценивать сроки на реализацию той или иной задачи;

Умение разбираться в чужом коде, наличие навыков документирования кода и рефакторинга;

Умение работать с чужим кодом

Обязательно соблюдение стиля кодирования и общей структуры проектов

Что нужно знать и уметь:

Опыт работы с PHP, JS, HTML, CSS;

Знание 1С предприятие

Опыт работы с MS SQL

Знание структуры OpenCart

Опыт работы с Git;

Что мы можем вам предложить:

Условия:

Оформление согласно ТК РФ

Полный рабочий день, присутствие в офисе обязательно

Благоустроенное рабочее место

Офис находится в 15 минутах пешком от м. Авиамоторная

«Белая» заработная плата, выплачиваемая точно в срок.

Удобное светлое рабочее место со всем необходимым для работы.

телефон 8 (495)123450

скайп для связи marketing@1234501.ru