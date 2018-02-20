Перейти к содержимому

Фотография

Ищем программиста РhP в офис

Автор темы marketingaztek, Сегодня, 08:52

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 marketingaztek

marketingaztek

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 08:52

Мы ищем человека, которому хочется видеть, как результат его работы востребован и приносит результат, которому нравится думать над задачами и искать решения.

Мы готовы создать условия для интересной и продуктивной работы!

 

 

Если вы обладаете этими качествами, мы сработаемся:

 

  • Умение внятно выражать свои мысли устно и письменно в общении с сотрудниками не связанными с программированием и разработкой
  • Умение думать и находить решение поставленным задачам
  • Умение адекватно оценивать сроки на реализацию той или иной задачи;
  • Умение разбираться в чужом коде, наличие навыков документирования кода и рефакторинга;
  • Умение работать с чужим кодом
  • Обязательно соблюдение стиля кодирования и общей структуры проектов

 

Что нужно знать и уметь:

  • Опыт работы с PHP, JS, HTML, CSS;
  • Знание 1С предприятие
  • Опыт работы с MS SQL
  • Знание структуры OpenCart
  • Опыт работы с Git;

 

Что мы можем вам предложить:

 

 

 Условия:

  • Оформление согласно ТК РФ
  • Полный рабочий день, присутствие в офисе обязательно
  • Благоустроенное рабочее место
  • Офис находится в 15 минутах пешком от м. Авиамоторная
  • «Белая» заработная плата, выплачиваемая точно в срок.
  • Удобное светлое рабочее место со всем необходимым для работы.

 

телефон 8 (495)123450

скайп для связи marketing@1234501.ru

 

 

 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума