Ищем программиста РhP в офис

Мы ищем человека, которому хочется видеть, как результат его работы востребован и приносит результат, которому нравится думать над задачами и искать решения.
Мы готовы создать условия для интересной и продуктивной работы!
Если вы обладаете этими качествами, мы сработаемся:
- Умение внятно выражать свои мысли устно и письменно в общении с сотрудниками не связанными с программированием и разработкой
- Умение думать и находить решение поставленным задачам
- Умение адекватно оценивать сроки на реализацию той или иной задачи;
- Умение разбираться в чужом коде, наличие навыков документирования кода и рефакторинга;
- Умение работать с чужим кодом
- Обязательно соблюдение стиля кодирования и общей структуры проектов
Что нужно знать и уметь:
- Опыт работы с PHP, JS, HTML, CSS;
- Знание 1С предприятие
- Опыт работы с MS SQL
- Знание структуры OpenCart
- Опыт работы с Git;
Что мы можем вам предложить:
Условия:
- Оформление согласно ТК РФ
- Полный рабочий день, присутствие в офисе обязательно
- Благоустроенное рабочее место
- Офис находится в 15 минутах пешком от м. Авиамоторная
- «Белая» заработная плата, выплачиваемая точно в срок.
- Удобное светлое рабочее место со всем необходимым для работы.
телефон 8 (495)123450
скайп для связи marketing@1234501.ru