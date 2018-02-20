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нужен грамотный директолог

Автор темы marketingaztek, Сегодня, 08:44

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#1 marketingaztek

marketingaztek

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 08:44

Добрый день, требуется менеджер по контекстной рекламе, ручное отслеживание ставок, бюджет 100 000 в месяц, готовность показывать результаты, отчеты. Опыт работы с контекстной рекламой в Яндекс и Google; 
- Четкое понимание алгоритмов ранжирования объявлений, поиск, РСЯ, КМС, сети; 
- Уверенное знание систем аналитики Яндекс Метрика, Google Analytics; 
- Успешный опыт написания объявлений, подбор тематических дополнительных ссылок; 
- Опыт работы с рекламным бюджетом не менее 100 тысяч рублей; 
- Умение составлять семантическое ядро, работа с минус-словами; 
- Опыт ведения рекламных кампаний для интернет-магазина; 
- Опыт продвижения товаров b2b и b2c; 
- Портфель успешных проектов с примерами до и после, статистикой; 
- Опыт ручной регулировки ставок 
- Опыт сбора информации о рекламных компаниях конкурентов. 
Обязанности: 
- Наведение порядка в контекстной рекламе, анализ существующей рекламной компании, исправление ошибок и текущей эффективности, принимать меры по улучшению показателей; 
- Ежедневная аналитика, отслеживание изменений показателей рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google AdWords; 
- Увеличение продуктивности контекстной рекламы. 
Условия: 
- Заработная плата по договоренности;

скайп для связи marketing@1234501.ru

 


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