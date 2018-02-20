нужен грамотный директолог

Отправлено Сегодня, 08:44

Добрый день, требуется менеджер по контекстной рекламе, ручное отслеживание ставок, бюджет 100 000 в месяц, готовность показывать результаты, отчеты. Опыт работы с контекстной рекламой в Яндекс и Google;

- Четкое понимание алгоритмов ранжирования объявлений, поиск, РСЯ, КМС, сети;

- Уверенное знание систем аналитики Яндекс Метрика, Google Analytics;

- Успешный опыт написания объявлений, подбор тематических дополнительных ссылок;

- Опыт работы с рекламным бюджетом не менее 100 тысяч рублей;

- Умение составлять семантическое ядро, работа с минус-словами;

- Опыт ведения рекламных кампаний для интернет-магазина;

- Опыт продвижения товаров b2b и b2c;

- Портфель успешных проектов с примерами до и после, статистикой;

- Опыт ручной регулировки ставок

- Опыт сбора информации о рекламных компаниях конкурентов.

Обязанности:

- Наведение порядка в контекстной рекламе, анализ существующей рекламной компании, исправление ошибок и текущей эффективности, принимать меры по улучшению показателей;

- Ежедневная аналитика, отслеживание изменений показателей рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google AdWords;

- Увеличение продуктивности контекстной рекламы.

Условия:

- Заработная плата по договоренности;



скайп для связи marketing@1234501.ru