нужен грамотный директолог

Добрый день, требуется менеджер по контекстной рекламе, ручное отслеживание ставок, бюджет 100 000 в месяц, готовность показывать результаты, отчеты. Опыт работы с контекстной рекламой в Яндекс и Google;
- Четкое понимание алгоритмов ранжирования объявлений, поиск, РСЯ, КМС, сети;
- Уверенное знание систем аналитики Яндекс Метрика, Google Analytics;
- Успешный опыт написания объявлений, подбор тематических дополнительных ссылок;
- Опыт работы с рекламным бюджетом не менее 100 тысяч рублей;
- Умение составлять семантическое ядро, работа с минус-словами;
- Опыт ведения рекламных кампаний для интернет-магазина;
- Опыт продвижения товаров b2b и b2c;
- Портфель успешных проектов с примерами до и после, статистикой;
- Опыт ручной регулировки ставок
- Опыт сбора информации о рекламных компаниях конкурентов.
Обязанности:
- Наведение порядка в контекстной рекламе, анализ существующей рекламной компании, исправление ошибок и текущей эффективности, принимать меры по улучшению показателей;
- Ежедневная аналитика, отслеживание изменений показателей рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google AdWords;
- Увеличение продуктивности контекстной рекламы.
Условия:
- Заработная плата по договоренности;
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