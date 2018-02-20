Обзор. Конструктор сайтов, лендинги и хостинг от A5, советую

Отправлено Сегодня, 07:15

Конструктор сайтов A5 – платформа является одной из старейшин рынка, охватывает огромную аудиторию РФ и СНГ. На начало 2017 года насчитывает около 2 млн. пользователей. Для работы с A5 нужны минимальные знания, т.к. он обладает богатым набором функций. В наличии большая библиотека шаблонов, всё можно сделать самому, без обращения к программистам, а это существенно сэкономит бюджет любого бизнеса, при создании сайта.

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О площадке.

A5 начал свою деятельность в 2011 году. Тогда на площадке была возможность создавать flash-сайты. Платформа была копией западного аналога. В команде работало всего 2 человека, это были резиденты ГУ ВШЭ. К 2017 году всё изменилось. Теперь A5 – это большая удобная платформа со многомиллионным количеством пользователей.

Работа с готовыми шаблонами.

Шаблоны сайтов – их огромное множество:

- сайт - визитка;

- лендинг;

- интернет - магазин.

Постоянно разрабатываются и добавляются новые шаблоны. Из имеющегося на A5 ассортимента шаблонов, вы сможете найти готовое решение именно под ваши задачи. Заготовки настолько универсальны, что превратить сайт из одной тематики в другую не займёт много времени, потребуется только заменить изображения.

Шаблон – это набор элементов, менять каждый из которых можно без ограничений. Выбрав шаблон, заменить его уже нельзя, так как отсутствуют стандартные поля, которые можно положить на другой дизайн.

Работа в редакторе.

Всего 4 кнопки составляют меню пользователя на А5. Больше и не надо! Все инструменты распределены на 4 категории.

Страницы сайта.

Здесь перечень всех страниц и создание новых. Множество разных функций, одна из интересных - «Мастер - страницы». Размещенный с её помощью элемент появится на каждой странице. Это удобно т.к. не придётся дублировать его множество раз, достаточно один раз создать header, навигационное меню и footer.

Настройки.

Всё просто и понятно – настройка страницы, изменение url, настройки SEO.

Виджеты.

Здесь поинтереснее. Присутствует весь спектр инструментов. Есть вставки на HTML - коде для сторонних виджетов, но только для платных тарифов.

Файлы.

Тут находится файловый менеджер – загрузка изображений, документов и др. Здесь же находиться много клипартов.

Верхнее меню.

В нём кнопки управления:

- недавние отредактированные страницы;

- отменить последнее действие;

- копировать/вставить;

- сохранение проекта;

- предпросмотр;

- опубликовать.

Тарифы и цены.

На платформе есть свои плюсы и минусы, разберём подробнее:

- из плюсов – нет лимита бесплатного пользования редактором, полный набор его функций доступен сразу после создания.

- из минусов – нет возможности пользоваться побочными виджетами, баннер будет отображаться на созданном вами сайте.

Исключение только для «интернет - магазина», на четырнадцать дней (тестовый период), предоставляет бесплатно все возможности платной версии, потом надо будет платить.

Ближе к цифрам.

Основные типы тарифов:

- «Стандартные» - 3 тарифа;

- «Магазины» - 2 тарифа.

Отличия в ценах ощутимы. Рассмотрим детальнее.

«Стандартные».

Убрать рекламные баннеры с сайта поможет тариф «Минимальный». Стоимость 290 руб./мес., а при оплате двух лет единовременно всего – 162 руб./мес.

При покупке тарифа «Бизнес» или «Премиум», A5 подарит пользователю доменное имя второго уровня. Детальную проработку вашего сайта позволит сделать тариф «Бизнес». Это – 10 Гб памяти, индивидуальные настройки почты, доменное имя в подарок, помощь менеджера, и всё это по привлекательной цене. А вот привлекательность тарифа «Премиум» весьма непонятна, с точки зрения – цена/качество.

«Магазины».

Процесс создания интернет-магазина схож с иными существующими конструкторами. В его основе Ecwid – популярная разработка.

На открытие интернет-магазина потребуются финансы. Но раз уж вы решились на его создание, то они у вас есть. Конечно, никто не исключает вариант покупки тарифа у Ecwid напрямую, однако существенно сэкономить не получиться.

Теперь о суммах.

«Старт» и «Профи» – основные тарифные планы. Разница в предоставляемом количестве товаров. На тарифе «Старт» их 100, на тарифе «Профи» их 2 500. Увеличивать количество можно, но условия и цены обсуждаются с менеджерами индивидуально.

Тариф «Старт» - 990руб./мес. Однако год пользования ресурсом выйдет по цене за 10 месяцев.

Резюме: «Минимальный» будет выгоден некоммерческим организациям. Если Ваши планы - монетизация собственного ресурса, тогда выбирайте «Бизнес».

SEO оптимизация и продвижение.

Этот раздел достаточно прост, если Вы специализируетесь или знакомы с поисковой оптимизацией. Карта сайта и robots.txt создаются автоматически. При необходимости редактировать robots.txt надо выбирать тариф «Бизнес». Ограничить доступ страницы к индексации можно прямо в интерфейсе. Настройки позволяют редактировать Заголовок, Описание, и Ключевые слова страницы. Заменить фавикон можно через «Мастер страницы».

Дополнительные услуги.

А5 – не только конструктор сайтов, это и веб - студия предоставляющая широкий набор доп. услуг:

- SEO оптимизация;

- консультации грамотных маркетологов;

- копирайт;

- налаживание e-mail маркетинга;

- SMM настройка таргета соц. сетей.

А ещё на платформе можно пройти обучение интернет - маркетингу, научиться проектировать продающие сайты. Нужно лишь стремление, тогда, даже не имеющий опыта в интернет рекламе человек, сможет создать свой собственный сайт и привлечь на него посетителей.

Подведем итоги.

А5 – это надежный сайтбилдер без ограничений свободы действий. Порадуют цены и широкий выбор шаблонов. Приятным дополнением станет возможность обучения на сайте и общение с профессионалами.

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