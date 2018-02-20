рупнейшая IT-Компания СКБ Контур приглашает к партнерству вебмастеров

Отправлено Сегодня, 06:16

Крупнейшая IT-Компания СКБ Контур приглашает к партнерству вебмастеров:

СКБ Контур разрабатывает программы для бухгалтерии и бизнеса. Компания — ровесница IT-индустрии в России.

У СКБ Контур 1,8 млн клиентов по всей стране — от ИП до промышленных холдингов.

Нашими сервисами пользуются бухгалтеры и финансовые директора, юристы и специалисты служб безопасности, предприниматели и товароведы.

Шесть лет подряд становится лидером среди SaaS-поставщиков России по объему выручки (CNews, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 и 2011 гг.)

Мы предлагаем заработать на продвижении востребованных продуктов, таких как Контур.Фокус, Контур.Бухгалтерия, Контур.ОФД и др.

Вы размещаете информацию о наших продуктах (тексты и баннеры с реферальными ссылками) на своих и сторонних сайтах и обеспечиваете целевой трафик на эти ресурсы.

Также вы можете использовать контекстную рекламу, социальные сети, блоги, форумы и др. Результатом продвижения должны стать заявки на покупку наших сервисов.

Вознаграждение до 30% от общей суммы оплаченных счетов.

Мы предлагаем

Более 20 востребованных сервисов для бизнеса, из которых вы можете выбрать самые подходящие вам по целевой аудитории, среднем чеку, конверсии и другим параметрам

Готовые портреты потенциальных клиентов

Бесплатное дистанционное обучение по нашим сервисам

Личный кабинет партнера с удобной статистикой, промо-материалами и инструментами для продвижения

Неограниченные возможности для заработка

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