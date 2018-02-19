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Давно не встречал такой одаренной и многогранной личности!

Автор темы Сергей (ex-Gudvin), Сегодня, 18:52

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#1 Сергей (ex-Gudvin)

Сергей (ex-Gudvin)

    Админ

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  • 5 751 сообщений
2 679
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 18:52

Друзья! Мы просто обязаны этим поделиться!

Давно не встречали такой одаренной и многогранной личности! Человек, способный проживать высочайшие вибрации и проявляться в теле Сиддхи, неподвластный перепадам транзитной погоды...

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Мы счастливы, что такие люди присутствуют среди нас, и искренне благодарны этому человеку за то, что он есть, что он живёт и несёт яркий свет всем нам!

Возможно, вы с ним уже знакомы...
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