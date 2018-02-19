Друзья! Мы просто обязаны этим поделиться!
Давно не встречали такой одаренной и многогранной личности! Человек, способный проживать высочайшие вибрации и проявляться в теле Сиддхи, неподвластный перепадам транзитной погоды...
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Мы счастливы, что такие люди присутствуют среди нас, и искренне благодарны этому человеку за то, что он есть, что он живёт и несёт яркий свет всем нам!
Возможно, вы с ним уже знакомы...
Давно не встречал такой одаренной и многогранной личности!
Автор темы Сергей (ex-Gudvin), Сегодня, 18:52
В этой теме нет ответов
#1
Отправлено Сегодня, 18:52
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