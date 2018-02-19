Яндекс.Браузер блокирует плохую рекламу

Отправлено Сегодня, 15:30

Начиная с этой недели Яндекс.Браузер для компьютеров и мобильных устройств будет автоматически скрывать раздражающую рекламу, следуя рекомендациям IAB Russia. Реклама — основной источник дохода для многих сайтов, но она не должна мешать пользователям.



Желание видеть меньше рекламы понятно. Видеоролики со звуком, которые запускаются без спроса, и другие агрессивные форматы — раздражают. Неудивительно, что люди с каждым годом всё меньше доверяют рекламе в интернете и предпочитают использовать специальные блокировщики. К сожалению, блокировщики рекламы вырезают не только агрессивную, но вообще любую рекламу — даже ту, которая не вызывает раздражение. Это лишает владельцев даже полезных сайтов возможности получить вознаграждение за свой труд.

Реклама важна и для Яндекса. Наш Браузер, Поиск, Карты, Почта и даже сайт, на котором вы сейчас находитесь, существуют за счёт рекламы. Благодаря рекламодателям мы поддерживаем образовательные программы для школьников и студентов. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы реклама была полезной и не вызывала желания её скрыть. Поэтому уже несколько лет мы последовательно выступаем против агрессивных форматов рекламы.

С 2014 года в Яндекс.Браузере работает Антишок, автоматически скрывающий шокирующую рекламу. В 2016 году Браузер начал эксперимент, предложив людям жаловаться на раздражающую их рекламу и отключать её. С сентября 2017 года по инициативе Яндекса ведущие игроки индустрии в рамках ассоциации IAB Russia, которая занимается развитием интерактивной рекламы, работают над созданием рекомендаций по улучшению качества интернет-рекламы в рунете.

Как показало исследование IAB Russia, несколько форматов интернет-рекламы раздражают российских пользователей особенно сильно.

На компьютерах:

— Статичный рекламный блок на весь экран, появляется сразу после загрузки страницы. Закрыть можно только после обратного отсчёта.

— Большое всплывающее окно по центру экрана, закрывающее содержимое страницы. Закрыть можно сразу или после обратного отсчёта.

— Рекламный видеоролик со звуком, расположенный перед содержимым страницы. Звук включается автоматически после загрузки ролика.

— Баннер во всю ширину экрана высотой 250 пикселей, зафиксированный внизу окна. Можно закрыть.

— Баннер во всю ширину экрана высотой 200 пикселей, зафиксированный вверху окна. Закрыть нельзя.

На мобильных устройствах:

— Баннер на весь экран, появляющийся сразу после загрузки страницы. После обратного отчёта можно закрыть баннер либо он закрывается автоматически.

— Баннер на весь экран, появляющийся через некоторое время после входа на сайт. Закрыть можно сразу или после обратного отсчёта.

— Рекламный видеоролик со звуком внутри содержимого сайта. Звук включается автоматически.

Проверить, есть ли такие форматы на вашем сайте, можно с помощью «Диагностики» в Яндекс.Вебмастере.

Эти форматы ассоциация использовать не рекомендует, поэтому начиная с текущего месяца Яндекс.Браузер для компьютеров и мобильных устройств будет автоматически скрывать их при просмотре сайтов.

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