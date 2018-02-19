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Не могу зайти

Автор темы Элина Сет, Сегодня, 09:54

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Сообщений в теме: 3

#1 Элина Сет

Элина Сет

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 09:54

У меня вот такая проблема: при посещении некоторых сайтов  у меня высвечивается окно_недоступно в вашем регионе,что это и как его обойти?


Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Сегодня, 12:42

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#2 Няшка

Няшка

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:14

Это значит,что в вашей стране нет доступа на сайт


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#3 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 12:27

И к чему это спектакль?

К чему этот разговор самого с собой?

"Элина Сет" и "Няшка" - IP один и тот же: 85.91.210.190


Следующим этапом - будет пиар какого-нибудь анонимайзера или прокси?.. ;)


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#4 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 12:33

Анатолий Белоусов, надо было подождать)   


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