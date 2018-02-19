Не могу зайти

Отправлено Сегодня, 12:27

И к чему это спектакль?

К чему этот разговор самого с собой?

"Элина Сет" и "Няшка" - IP один и тот же: 85.91.210.190

Следующим этапом - будет пиар какого-нибудь анонимайзера или прокси?..