Услуги профессионального колл-центра

Call-centre Oscar Call
Предоставляем первоклассную команду операторов к сотрудничеству с любой CRM системой.
Каждый участник- профессионал своего дела с многолетним опытом телефонных продаж по горячей и холодной базе.
Преимущества
увеличение апрува и среднего чека в первую неделю работы;
высокий процент апрува по рублевой акции и высокий чек по курсовым товарам;
работаем по странам СНГ (Россия ,Украина, Казахстан, Беларусь, Киргизия);
самостоятельная разработка эффективных скриптов под Ваши товары;
работа как и с автодозвоном, так и с ручным набором;
качественный прозвон всех офферов в режиме 24/7.
Можете самостоятельно убедиться во всех наших преимуществах.
По всем вопросам вы всегда можете обратиться :
e-mail: oscarcall.promo@gmail.com
skype: oscar_сall
Предоставляем первоклассную команду операторов к сотрудничеству с любой CRM системой.
Каждый участник- профессионал своего дела с многолетним опытом телефонных продаж по горячей и холодной базе.
Преимущества
увеличение апрува и среднего чека в первую неделю работы;
высокий процент апрува по рублевой акции и высокий чек по курсовым товарам;
работаем по странам СНГ (Россия ,Украина, Казахстан, Беларусь, Киргизия);
самостоятельная разработка эффективных скриптов под Ваши товары;
работа как и с автодозвоном, так и с ручным набором;
качественный прозвон всех офферов в режиме 24/7.
Можете самостоятельно убедиться во всех наших преимуществах.
По всем вопросам вы всегда можете обратиться :
e-mail: oscarcall.promo@gmail.com
skype: oscar_сall