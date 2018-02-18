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Услуги профессионального колл-центра

Автор темы OscarCall, Сегодня, 16:57

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#1 OscarCall

OscarCall

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Отправлено Сегодня, 16:57

26A1.png26A1.png26A1.pngCall-centre Oscar Call 26A1.png26A1.png26A1.png 
Предоставляем первоклассную команду операторов к сотрудничеству с любой CRM системой. 
Каждый участник- профессионал своего дела с многолетним опытом телефонных продаж по горячей и холодной базе. 
D83DDCA1.pngD83DDCA1.pngПреимущества D83DDCA1.pngD83DDCA1.png 
2712.png увеличение апрува и среднего чека в первую неделю работы; 
2712.png высокий процент апрува по рублевой акции и высокий чек по курсовым товарам; 
2712.png работаем по странам СНГ (Россия D83CDDF7D83CDDFA.png,УкраинаD83CDDFAD83CDDE6.png, КазахстанD83CDDF0D83CDDFF.png, БеларусьD83CDDE7D83CDDFE.png, Киргизия); 
2712.png самостоятельная разработка эффективных скриптов под Ваши товары; 
2712.png работа как и с автодозвоном, так и с ручным набором; 
2712.png качественный прозвон всех офферов в режиме 24/7. 
Можете самостоятельно убедиться во всех наших преимуществах. 
По всем вопросам вы всегда можете обратиться : 

2709.pnge-mail: oscarcall.promo@gmail.com 
D83DDCA1.pngskype: oscar_сall
 

 


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