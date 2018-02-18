Перейти к содержимому

Фотография

BitQiwi обменный пункт 24/7 Qiwi - BTC

Автор темы BitQiwi, Сегодня, 13:23

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 BitQiwi

BitQiwi

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 13:23

Мы рады предоставить Вам удобный сервис BitQiwi для быстрого осуществления обмена валют Qiwi Wallet, Bitcoin.

Наша команда готова порадовать Вас низкими курсами не выше 10% от курса.

Оцените качество обслуживания обменного сервиса BitQiwi.cc Совершите обмен прямо сейчас!
Для оптовых клиентов особые условия обмена!

Время работы: круглосуточно без перерывов и выходных.
Своевременная автоматическая обработка заявок - не более 15 минут.

Перевод средств осуществляется после первого подтверждения платежа от сети Bitcoin.

Мы платим повышенную коммисию, средства поступают быстрей чем у большинства обменных пунктов.

Контакты:
Telegram оператор: @BitQiwiObmen
Наш сайт: https://BitQiwi.cc
Telegram Bot: @BitQiwiObmenbot
  • 0
На правах рекламы

Обратно в Обменные пункты и мониторинг


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    Yahoo (1)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Электронные платежи
  3. Обменные пункты и мониторинг
  4. Правила форума