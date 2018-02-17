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редиректы. Автоматический редирект сервис.

Автор темы smtp3ru, Сегодня, 20:55

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#1 smtp3ru

smtp3ru

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 20:55

Добрый день, уважаемые форумчане!
Предлагаем Вам автоматический сервис создания редиректов REDIKOV.NET
 
Для чего подойдут наши редиректы?
Наши редиректы подходят для:
* Массовых email рассылок
* Рассылок по соц. сетям
* Постинг
* И все остальное.
 
Какие редиректы есть у нас?
* Редиректы на .ru доменах.
* Редиректы на доменах .tk, .ml и т.д.
* Редиректы ShortUrl (Goo.gl, bitly и т.д.)
 
Каждый день в базу добавляется, как минимум, 20 свежих, НОВЫХ доменов верхнего уровня .ru
Редиректы НЕ на шеллах, потому будьте уверены, что домены чистые.
 
 
 
Skype: 
smtpsrvs
tokseg
 
ICQ: 
287103183
562933
 
Jabber: 
smtpsrvs@crypt.am
semuel7@jabber.me

 


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