SMTP сервера под рассылки в аренду от $35 в месяц

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Наша компания SMTP3.RU специализируется на сдаче в аренду качественных и быстрых SMTP серверов. В наличии имеются выделенные серверы для проведения рассылок с доставкой на российские e-mail сервисы(доставка писем на mail.ru, rambler.ru, yandex.ru и т.п.) , а также серверы для рассылок, ориентированных на зарубежные e-mail сервисы(gmail.com, aol.com, yahoo.com и прочие).
Наши преимущества:
1. Высокий UPTIME серверов.
2. Компетентная техническая поддержка всегда готова помочь в Вашем вопросе.
3. Тикет-система, онлайн консультант.
4. Предоставление бесплатной замены сервера при попадании под спам-фильтры почтовых сервисов.
5. Удобный Личный Кабинет на сайте.
6. Широкий выбор платежных систем для оплаты услуг.
7. Гибкие, выгодные тарифы на любой кошелек.
8. Регулярные Промо-Акции, а так же Скидки для постоянных клиентов.
9. Лояльная ценовая политика, аренда серверов от 2400 руб. в месяц*!
10. Мы доверяем нашим новым клиентам, а так же очень ценим постоянных
Гарантии:
BL 430+;
Большое количество отзывов по другим форумам;
Работаем по данному направлению более четырех лет!
С полным списком тарифов Вы можете ознакомиться на сайте компании
Консультации и тех. поддержка:
Skype: smtpsrvs
ICQ: 287103183
E-mail: smtpsrvs@gmail.com
Онлайн чат на сайте
* - Предложение действительно на момент публикации, с актуальными ценами Вы можете ознакомиться на сайте компании.