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Приватные Socks4/5 серверы

Автор темы smtp3ru, Сегодня, 20:39

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#1 smtp3ru

smtp3ru

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Обычный

Отправлено Сегодня, 20:39

Добрый день, уважаемые форумчане.
 
Предлагаем Вам приватные Socks4/4a/5 под Ваши задачи.
 
Все соксы имеют вид: IP:port, за каждым портом закреплен отдельный сокс.
Наши серверы подходят для: email рассылок, парсинга, работы с соц. сетями и всего прочего...
Порт 25 открыт.
Авторизация по IP.
Тест на 1 час - бесплатно.
 
Тарифы:
 
USA
Онлайн: 1500+ Socks
7 дней - $50
20 дней - $80
30 дней - $120
 
RU
Онлайн: 2000+ Socks
7 дней - $50
20 дней - $100
30 дней - $160
 
MIX WORLD
Онлайн: 8000+ Socks
10 дней - $60
20 дней - $100
30 дней - $150
(тарифы USA и RU не входят в данный пакет)
 
MIX Европа
Страны: FR, GB, AU, DE, CH, NL, GR, IT, BE
Онлайн: 4000+
10 дней - $80
20 дней - $120
30 дней - $190
 
 
Контакты:
ICQ 562933
Jabber: semuel7@jabber.me
 
 
см. так же:
Персональные Socks5 и http прокси
SMTP для легальных рассылок в аренду

 


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