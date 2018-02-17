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Раскрутка Инстаграм от tor-insta.ru

Автор темы torinsta, Сегодня, 14:08

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#1 torinsta

torinsta

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:08

 

 
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Комплексное продвижение в Instagram (Оптимальное решение) :
1. Пакет продвижения LIGHT – 3.000р
  • Более 15 000 касаний вашей целевой аудитории по различным критериям:
  • Гарантия получения новых потенциальных подписчиков, а так же огромное количество просмотров вашего профиля;
  • Аудит аккаунта;
  • Защита аккаунта от взлома;
  • Рекомендации по оформлению аккаунта;
2. Пакет продвижения MEDIUM – 4.000р
  • Более 20 000 касаний вашей целевой аудитории по различным критериям;
  • Гарантия получения новых потенциальных подписчиков, а так же огромное количество просмотров вашего профиля;
  • 2 000 офферных подписчиков на ваш аккаунт;
  • Аудит аккаунта;
  • Защита аккаунта от взлома;
  • Рекомендации по оформлению аккаунта;
  • Круглосуточная онлайн-поддержка;
  • Отчет о проделанной работе со всеми показателями и результатами.
3. Пакет продвижения OPTIMA – 8.000р
  • Более 40 000 касаний вашей целевой аудитории по различным критериям;
  • Гарантия получения новых потенциальных подписчиков, а так же огромное количество просмотров вашего профиля;
  • Подбор блоггеров, городских страниц, крупных пользователей для взаимодействия по рекламе;
  • Создание продающего текста для рекламы;
  • 5000 прямых подписчиков на вашу страницы (боты+офферы);
  • 5000 автолайков растянутых на месяц (Лайки выходят под каждым новым постом);
  • 1000 телефонных номеров вашей целевой аудитории;
  • Формирование 20 индивидуальных хэштегов;
  • Настройка официальной рекламы (таргет);
  • Аудит аккаунта;
  • Работа рассчитана на 1 месяц;
  • Защита аккаунта от взлома;
  • Рекомендации по оформлению аккаунта;
  • Круглосуточная онлайн-поддержка;
  • Отчет о проделанной работе со всеми показателями и результатами.
4. Пакет продвижения PRO – 12.000р
  • Более 60 000 касаний вашей целевой аудитории по различным критериям
  • Формат работы 1+3 (одна основная страница + 3 страницы-помощника, ведущих на вашу основную страницу, либо же на сайт, увеличивая посещаемость сайта)
  • Создание единого лэндинга для 3 страниц-помощников (пример: https://www.instagra...r_insta_design/ )
  • Гарантия получения новых потенциальных подписчиков, а так же огромное количество просмотров вашего профиля;
  • Подбор блоггеров, городских страниц, крупных пользователей для взаимодействия по рекламе;
  • Создание продающего текста для рекламы;
  • 7000 прямых подписчиков на ваш аккаунт(офферы+боты);
  • 10000 автолайков растянутых на месяц (Лайки выходят под каждым новым постом);
  • 2000 контактов вашей целевой аудитории(почта, телефоны, ссылки Вконтакте);
  • Формирование 20 индивидуальных хэштегов;
  • Аудит аккаунта;
  • Защита аккаунта от взлома;
  • Работа рассчитана на 1,5 месяца;
  • Рекомендации по оформлению аккаунта;
  • Круглосуточная онлайн-поддержка;
  • Отчет о проделанной работе со всеми показателями и результатами.
5. Пакет продвижения PRO+ – 19.000р
  • Более 100 000 касаний вашей целевой аудитории по различным критериям;
  • Формат работы 1+3 (одна основная страница + 3 страниц-помощников,ведущих на вашу основную страницу, либо же на сайт, увеличивая посещаемость сайта);
  • Создание единой картинки-лэндинга для 3 страниц-помощников (пример: https://www.instagra...r_insta_design/ );
  • Гарантия получения новых потенциальных подписчиков, а так же огромное количество просмотров вашего профиля;
  • Подбор блоггеров, городских страниц, крупных пользователей для взаимодействия по рекламе;
  • Создание продающего текста для рекламы;
  • 10000 прямых подписчиков на ваш аккаунт;
  • 12000 автолайков на ваши публикации, растянутые на все время продвижения;
  • 3000 контактов вашей целевой аудитории(почта, телефоны, ссылки Вконтакте);
  • Формирование 25 индивидуальных хэштегов;
  • Фильтрация целевой аудитории от ботов;
  • Аудит аккаунта;
  • Работа рассчитана на 1,5 месяца;
  • Защита аккаунта от взлома;
  • Настройка официальной рекламы(таргет);
  • Рекомендации по оформлению аккаунта;
  • Круглосуточная онлайн-поддержка;
  • Возможна работа по договору с юридическими лицами;
  • Отчет о проделанной работе со всеми показателями и результатами.
6. Пакет продвижения ULTRA – 35.000р
  • Более 200 000 касаний вашей целевой аудитории по различным критериям;
  • Формат работы 1+4 (одна основная страница + 4 страниц-помощников, ведущих на вашу основную страницу, либо же на сайт, увеличивая посещаемость сайта);
  • Создание двух картинок-лэндингов для 4 страниц-помощников (пример: https://www.instagra...r_insta_design/ );
  • Гарантия получения новых потенциальных подписчиков, а так же огромное количество просмотров вашего профиля;
  • Подбор блоггеров, городских страниц, крупных пользователей для взаимодействия по рекламе;
  • Создание продающего текста для рекламы;
  • 12000 прямых подписчиков на ваш аккаунт(офферы+боты);
  • 20000 автолайков на ваши публикации, растянутые на все время продвижения;
  • Формирование 25 индивидуальных хэштегов;
  • 5000 контактов вашей целевой аудитории(почта, телефоны, ссылки Вконтакте);
  • Настройка официальной рекламы в Инстаграме (таргет);
  • Работа рассчитана на 3,5 месяца;
  • Подготовка плана по закупке на рекламных площадках с целевой аудиторией,подходящей под вашу страницу;
  • Фильтрация целевой аудитории от ботов;
  • Аудит аккаунта;
  • Защита аккаунта от взлома;
  • Рекомендации по оформлению аккаунта;
  • Круглосуточная онлайн-поддержка;
  • Возможна работа по договору с юридическими лицами;
  • Отчет о проделанной работе со всеми показателями и результатами.
Анализ личных данных вашей ЦА:
1. 1000 профилей Вконтакте вашей целевой аудитории – 330р
2. 1000 телефонов вашей целевой аудитории – 360р
3. 1000 e-mail вашей целевой аудитории – 290р
 
Другие услуги:
1. 1000 просмотров на видео – 200р
2. 100 комментариев под вашим постом с любым текстом – 400р
3. Предварительная подготовка страницы к работе – 250р
4. Аккаунты пригодные для продвижения (отлежка от 4-х месяцев) – 250р
5. Подготовка хэштегов для вашего аккаунта– 100р
6. 10.000 автолайков - 1000р
7. Аудит аккаунта - 810р
8. Настройка официальной рекламы(таргет) - 3000р
9. 1000 подписчиков(офферы) – 350р
10. 1000 подписчиков (боты) – 200р
11. 1000 лайков на фото/видео(осуществляется ботами) – 200р
 
 

Интересные условия для реселлеров!
 
nqCW8Ci.pngКонтакты:
Телефон:  +7-968-855-74-44 (W/A, Viber, Telegram)
Почта : admin@tor-insta.ru
Вконтакте : https://vk.com/id383167306
icq: 369401786
 
 
А так же проводим личные встречи в офисе в Москве.

 

 


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