Менеджер по продажам без перерыва и выходных

Хотите найти себе такого менеджера, который будет работать без перерывов и выходных, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без потери эффективности, а самое главное ему не нужно платить. Думаете это невозможно? А если я скажу вам, что это более, чем реально и что это доступно вам уже сейчас? Тем, кто еще не догадался о чем я говорю, поясню — это продающий текст.
Чисто по человечески...
Продающий текст, в отличии от человека, полностью лишен одного критического недостатка — человеческий фактор. На практике это означает, что он никогда не заболеет, не забухает, не уйдет в декрет или отпуск и не уволится. Продающий текст всегда будет:
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На рабочем месте.
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Доброжелательным.
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Вежливым.
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Проницательным.
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Компетентным.
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Ответственным.
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Трудоспособным.
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Эффективным.
Но что делать с операторами и менеджерами на телефонах, ведь их текстом не заменишь? Заменишь! Не полностью конечно, но если и для них написать продающий текст (скрипты), то рост ваших продаж ощутят даже конкуренты.
Задач много — инструмент один
Не важно чем вы занимаетесь, где находитесь, крупная у вас компания или вы работаете сами на себя. Если у вас есть что предложить людям, «менеджер» вам поможет.
Его можно поставить на сайт, что бы он:
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Встречал гостей.
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Отвечал на интересующие их вопросы.
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Рассказывал о вас и вашей компании.
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Предлагал решение их проблем.
Его можно разместить на листовке или буклете, тогда он по всему городу разнесет информацию о том, что:
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Вам можно доверять.
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Вы знаете свое дело.
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Вы лучшие в своем деле.
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С вами нужно работать.
Еще его можно отправить потенциальным партнерам. А назад он вернется с выгодным контрактом, потому что сможет объяснить:
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Преимущества работы с вами.
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Чем выгодно сотрудничество с вами.
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Почему нужно работать с вами.
Вообще на него можно возложить почти любую задачу и он справится. Это надежный инструмент и на него можно положиться.
«Менеджер» работает — вы зарабатываете
Вам наверное интересно, как работает продающий текст и почему у него все получается? Все очень просто и сложно одновременно. Что бы продающий текст работал, он должен знать:
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Целевую аудиторию. Возраст, пол, уровень жизни, интересы, страхи, проблемы, место жительства, в общем чем живет и чем дышит потенциальный клиент.
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Продавца. Информация о компании, достижения, заслуги, награды, позиция на рынке, конкурентные преимущества, цели компании, отношение к людям, отношение людей к компании, акции и спец. предложения.
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Товар (как материальный, так и не материальный) или услугу. Польза, цена, конкурентные преимущества, уникальность, выгоды приобретения, особенности, какую проблему решает.
Тогда, продающий текст, сможет подобрать нужные слова, предложить лучшие условия, рассказать о выгодах, решить проблему потребителя. Потенциальному клиенту не останется путей отхода. Ему захочется решить свою проблему здесь и сейчас.
Где найти такого «менеджера»
Для этого далеко ходить не надо, но подождать, пока он пройдет подготовку придется. Что бы подготовка была полной и прошла быстрее от вас потребуется помощь, нужно будет ответить на несколько простых, но очень важных вопросов. А еще за подготовку нужно заплатить. Цена зависит от конечного места работы «менеджера», но колеблется в пределах от 4-х до 8-и тысяч рублей. Пишите, договоримся!
P.S. Помните, платите вы только один раз, а деньги он приносит постоянно!