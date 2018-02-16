Не могу реализовать 301 редирект в htaccess с удалением символов

Отправлено Сегодня, 15:06

т.е нужно вырезать из старых урлов который создала джумла - index.php и перенести все что после index.php на новый сайт в папку. В конце необходимо удалить .html

Всем привет! Имеется задача по переезду сайта (старый сайт на джумле, новый на processwire). Нужно реализовать 301 редиректы всех новостей на новый адрес: Все новости (порядка 10к шт) имеющие вид:

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