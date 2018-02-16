Не могу реализовать 301 редирект в htaccess с удалением символов

Всем привет! Имеется задача по переезду сайта (старый сайт на джумле, новый на processwire). Нужно реализовать 301 редиректы всех новостей на новый адрес: Все новости (порядка 10к шт) имеющие вид:
oldsite.ru/index.php/novost.html ; old.site.ru/index.php/novost2.html и.т.д
Нужно переадресовать на
newsite.ru/news/1/novost ; newsite.ru/news/1/novost2 и.т.д
т.е нужно вырезать из старых урлов который создала джумла - index.php и перенести все что после index.php на новый сайт в папку. В конце необходимо удалить .html
Перерыл весь инет, нужных директив htaccess составить не могу