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Не могу реализовать 301 редирект в htaccess с удалением символов

Автор темы HRuust, Сегодня, 15:06
301 редирект htaccess

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#1 HRuust

HRuust

    Коммерсант

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  • 379 сообщений
49
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Стерлитамак
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 15:06

Всем привет! Имеется задача по переезду сайта (старый сайт на джумле, новый на processwire). Нужно реализовать 301 редиректы всех новостей на новый адрес: Все новости (порядка 10к шт) имеющие вид:
 
oldsite.ru/index.php/novost.html ; old.site.ru/index.php/novost2.html и.т.д
 
Нужно переадресовать на
 
newsite.ru/news/1/novost ; newsite.ru/news/1/novost2 и.т.д
 
т.е нужно вырезать из старых урлов который создала джумла - index.php и перенести все что после index.php на новый сайт в папку. В конце необходимо удалить .html
 
Перерыл весь инет, нужных директив htaccess составить не могу

 


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