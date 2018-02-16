Приглашаем принять участие в третьем этапе Форекс конкурса
Приглашаем принять участие в третьем этапе конкурса «ШКОЛА PAMM»
FXOpen приглашает присоединиться к участию в третьем этапе бесплатного Форекс конкурса на демо-счетах «Школа PAMM». Призовой фонд конкурса составляет 4000$. 20 лучших участников по итогам соревнования получат PAMM STP счета в управление и право участвовать в конкурсе для PAMM счетов "Герои PAMM". Конкурс продлится с 26 февраля по 23 марта 2018 г.
Что необходимо знать о «Школе PAMM»:
Участие бесплатное;
Даты проведения: 26 февраля - 23 марта 2018;
Регистрация: с текущего момента по 11 марта;
Призовой фонд: 4000 USD;
Стартовый депозит: 200 USD;
Призеры и вознаграждение: каждый из 20-ти призеров получает 200 USD на инвестиционный счет*;
Условия для получения приза: необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 20%> и совершить по меньшей мере 10 >сделок.
Локирование: разрешено;
Использование советников: разрешено;
Максимальное количество одновременно открытых ордеров (включая отложенные): 5;
Минимальный и максимальный размер ордера: 0.01 лота;
Плечо: 1 к 100;
Маржин колл: 100%;
Стоп аут: 50%;
Тип счета: demo ECN (конкурсный).
Обратите внимание на правила проведения конкурса и ограничения:
Призер конкурса, желающий участвовать в последующих конкурсах «Школа PAMM», должен пропустить один конкурс;
Участник может попасть в число победителей и получить приз не более двух раз во всех школах, которые проводились на ForexCup;
Запрещено предоставлять недостоверные личные данные;
Не допускается участие в соревновании с одного компьютера (IP адреса) одному и тому же трейдеру на нескольких счетах, а также участие одного и того же человека, посредством торговли на чужих счетах;
Запрещено копирование чужих сделок в одном соревновании;
Торговать родственникам с одного компьютера в рамках одного соревнования запрещено.
*Обратите внимание, что 200 USD, зачисляемые призерам конкурса на инвестиционный счет, – это невыводимые призовые деньги, которые могут быть использованы только для открытия PAMM STP счета. Все PAMM-счета призеров будут участвовать в конкурсе "Герои PAMM", который стартует 2 апреля. Для попадания в рейтинг нового конкурса просадка на PAMM-счете не должна опускаться более чем на 20%.
Узнать подробнее и принять участие можно на сайте компании FXOpen https://goo.gl/wfC4QC