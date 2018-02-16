Отправлено Сегодня, 12:19



Приглашаем принять участие в третьем этапе Форекс конкурса







Приглашаем принять участие в третьем этапе конкурса «ШКОЛА PAMM»







FXOpen приглашает присоединиться к участию в третьем этапе бесплатного Форекс конкурса на демо-счетах «Школа PAMM». Призовой фонд конкурса составляет 4000$. 20 лучших участников по итогам соревнования получат PAMM STP счета в управление и право участвовать в конкурсе для PAMM счетов "Герои PAMM". Конкурс продлится с 26 февраля по 23 марта 2018 г.























Что необходимо знать о «Школе PAMM»:







Участие бесплатное;



Даты проведения: 26 февраля - 23 марта 2018;



Регистрация: с текущего момента по 11 марта;



Призовой фонд: 4000 USD;



Стартовый депозит: 200 USD;



Призеры и вознаграждение: каждый из 20-ти призеров получает 200 USD на инвестиционный счет*;



Условия для получения приза: необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 20%> и совершить по меньшей мере 10 >сделок.



Локирование: разрешено;



Использование советников: разрешено;



Максимальное количество одновременно открытых ордеров (включая отложенные): 5;



Минимальный и максимальный размер ордера: 0.01 лота;



Плечо: 1 к 100;



Маржин колл: 100%;



Стоп аут: 50%;



Тип счета: demo ECN (конкурсный).











Обратите внимание на правила проведения конкурса и ограничения:







Призер конкурса, желающий участвовать в последующих конкурсах «Школа PAMM», должен пропустить один конкурс;



Участник может попасть в число победителей и получить приз не более двух раз во всех школах, которые проводились на ForexCup;



Запрещено предоставлять недостоверные личные данные;



Не допускается участие в соревновании с одного компьютера (IP адреса) одному и тому же трейдеру на нескольких счетах, а также участие одного и того же человека, посредством торговли на чужих счетах;



Запрещено копирование чужих сделок в одном соревновании;



Торговать родственникам с одного компьютера в рамках одного соревнования запрещено.



















*Обратите внимание, что 200 USD, зачисляемые призерам конкурса на инвестиционный счет, – это невыводимые призовые деньги, которые могут быть использованы только для открытия PAMM STP счета. Все PAMM-счета призеров будут участвовать в конкурсе "Герои PAMM", который стартует 2 апреля. Для попадания в рейтинг нового конкурса просадка на PAMM-счете не должна опускаться более чем на 20%.







Узнать подробнее и принять участие можно на сайте компании FXOpen https://goo.gl/wfC4QC

