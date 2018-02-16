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Приглашаем принять участие в третьем этапе Форекс конкурса

Автор темы treider1458, Сегодня, 12:19

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#1 treider1458

treider1458

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Отправлено Сегодня, 12:19


Приглашаем принять участие в третьем этапе Форекс конкурса



Приглашаем принять участие в третьем этапе конкурса «ШКОЛА PAMM»

 

FXOpen приглашает присоединиться к участию в третьем этапе бесплатного Форекс конкурса на демо-счетах «Школа PAMM». Призовой фонд конкурса составляет 4000$. 20 лучших участников по итогам соревнования получат PAMM STP счета в управление и право участвовать в конкурсе для PAMM счетов "Герои PAMM". Конкурс продлится с 26 февраля по 23 марта 2018 г.

 

forexcup-pamm-school-ru.jpg

 

 

 

Что необходимо знать о «Школе PAMM»:



Участие бесплатное;

Даты проведения: 26 февраля - 23 марта 2018;

Регистрация: с текущего момента по 11 марта;

Призовой фонд: 4000 USD;

Стартовый депозит: 200 USD;

Призеры и вознаграждение: каждый из 20-ти призеров получает 200 USD на инвестиционный счет*;

Условия для получения приза: необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 20%> и совершить по меньшей мере 10 >сделок.

Локирование: разрешено;

Использование советников: разрешено;

Максимальное количество одновременно открытых ордеров (включая отложенные): 5;

Минимальный и максимальный размер ордера: 0.01 лота;

Плечо: 1 к 100;

Маржин колл: 100%;

Стоп аут: 50%;

Тип счета: demo ECN (конкурсный).



 

Обратите внимание на правила проведения конкурса и ограничения:



Призер конкурса, желающий участвовать в последующих конкурсах «Школа PAMM», должен пропустить один конкурс;

Участник может попасть в число победителей и получить приз не более двух раз во всех школах, которые проводились на ForexCup;

Запрещено предоставлять недостоверные личные данные;

Не допускается участие в соревновании с одного компьютера (IP адреса) одному и тому же трейдеру на нескольких счетах, а также участие одного и того же человека, посредством торговли на чужих счетах;

Запрещено копирование чужих сделок в одном соревновании;

Торговать родственникам с одного компьютера в рамках одного соревнования запрещено.



 

 

 

*Обратите внимание, что 200 USD, зачисляемые призерам конкурса на инвестиционный счет, – это невыводимые призовые деньги, которые могут быть использованы только для открытия PAMM STP счета. Все PAMM-счета призеров будут участвовать в конкурсе "Герои PAMM", который стартует 2 апреля. Для попадания в рейтинг нового конкурса просадка на PAMM-счете не должна опускаться более чем на 20%.

 

Узнать подробнее и принять участие можно  на сайте компании FXOpen  https://goo.gl/wfC4QC
 

 


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