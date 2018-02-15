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Нужен oneplus 5

Автор темы avelyan, Сегодня, 13:51

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#1 avelyan

avelyan

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 13:51

Привет ребята, слышал о такой новинке и хочу купить oneplus 5 себе, там такие характеристики, что айфон и самсунг отдыхают. Кто себе уже приобрел и пользуется. какие фишки еще есть? Стоил ли его вообще покупать? Отзывы и обратную связь дайте плиз

 


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