Нужен oneplus 5

Отправлено Сегодня, 13:51

Привет ребята, слышал о такой новинке и хочу купить oneplus 5 себе, там такие характеристики, что айфон и самсунг отдыхают. Кто себе уже приобрел и пользуется. какие фишки еще есть? Стоил ли его вообще покупать? Отзывы и обратную связь дайте плиз