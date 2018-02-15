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[Книга] Налог на глупость: как я заработал 5 500 000 рублей

Автор темы kotovsky, Сегодня, 12:22

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#1 kotovsky

kotovsky

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Отправлено Сегодня, 12:22

День добрый!

Хочу представить вашему вниманию книгу «Налог на глупость», где рассказал свою историю крупного интернет-заработка на SMS и партнерских программах. Как я прошел непростой путь с нуля до 70 000 рублей чистой прибыли в сутки. Честно, без цензуры, как есть.

Книга бесплатна и не преследует каких-либо коммерческих интересов — только личный опыт и факты.

Возможно, кто-то в ней узнает себя…

Буду рад вашим отзывам и обратной связи :-)

Скачать бесплатно на Литрес.ру:

https://www.litres.r...log-na-glupost/
 

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