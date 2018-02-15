[Книга] Налог на глупость: как я заработал 5 500 000 рублей

Отправлено Сегодня, 12:22

День добрый!



Хочу представить вашему вниманию книгу «Налог на глупость», где рассказал свою историю крупного интернет-заработка на SMS и партнерских программах. Как я прошел непростой путь с нуля до 70 000 рублей чистой прибыли в сутки. Честно, без цензуры, как есть.



Книга бесплатна и не преследует каких-либо коммерческих интересов — только личный опыт и факты.



Возможно, кто-то в ней узнает себя…



Буду рад вашим отзывам и обратной связи :-)



Скачать бесплатно на Литрес.ру:



https://www.litres.r...log-na-glupost/

