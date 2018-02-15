День добрый!
Хочу представить вашему вниманию книгу «Налог на глупость», где рассказал свою историю крупного интернет-заработка на SMS и партнерских программах. Как я прошел непростой путь с нуля до 70 000 рублей чистой прибыли в сутки. Честно, без цензуры, как есть.
Книга бесплатна и не преследует каких-либо коммерческих интересов — только личный опыт и факты.
Возможно, кто-то в ней узнает себя…
Буду рад вашим отзывам и обратной связи :-)
Скачать бесплатно на Литрес.ру:
https://www.litres.r...log-na-glupost/
[Книга] Налог на глупость: как я заработал 5 500 000 рублей
Автор темы kotovsky, Сегодня, 12:22
В этой теме нет ответов
#1
Отправлено Сегодня, 12:22
День добрый!
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