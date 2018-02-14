Начинающим и не только

Наверное, здесь я должен на пол страницы расписать, насколько полезны продающие тексты, почему нужно выбрать меня и т.д.
Но мне лень.) Да и смысл...
Есть ли тут начинающие инфобизнесмены, которые не готовы много платить копирайтеру? Или просто жадные?
Прошу таких обращаться ко мне.
Пишу продающие тексты, тексты для лендингов, КП и т.д.
Приоритет отдаю лендингам. Их пишу недавно, но перспектива роста явно есть.
В общем обращайтесь. Не знаю, можно ли тут ссылки оставлять, поэтому не буду.
Всем удачи в начинаниях.