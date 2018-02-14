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Начинающим и не только

Автор темы Руслан Приймак, Сегодня, 16:37

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#1 Руслан Приймак

Руслан Приймак

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 16:37

Наверное, здесь я должен на пол страницы расписать, насколько полезны продающие тексты, почему нужно выбрать меня и т.д.

Но мне лень.) Да и смысл...

 

Есть ли тут начинающие инфобизнесмены, которые не готовы много платить копирайтеру? Или просто жадные? 

Прошу таких обращаться ко мне. 

 

Пишу продающие тексты, тексты для лендингов, КП и т.д.

 

Приоритет отдаю лендингам. Их пишу недавно, но перспектива роста явно есть.

 

В общем обращайтесь. Не знаю, можно ли тут ссылки оставлять, поэтому не буду.

 

Всем удачи в начинаниях.


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