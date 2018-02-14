Колл центр для товарки и cpa

Отправлено Сегодня, 15:59

Коллеги, привет!



Мы представляем вам один из лучших колл центров для товарки - XRICH.

Возможно вы уже слышали о нас или даже работаете с нами, но для тех кому еще не посчастливилось сотрудничать с нами, мы немного расскажем о себе и оставим свои контакты.

Работаем более 3 лет, как аутсорсинговый контакт центр предоставляем услуги более 2 лет.

У нас более 100 операторов и штат постоянно растет. Регулярно проводим анализ и обучение сотрудников.

Современный подход к работе, свои уникальные скрипты (естественно согласуем с Вами), который написаны нами же для вас.

Еще мы развили до высокого уровня отдел контроля выкупа. Повысим выкуп всех отправок до +35% к уже существующему, а можем даже и поставим рекорд именно с Вами.

Как работаем:

Непрерывный график работы 24/7

Владеем 5 языками (английский, казахский, немецкий, русский, украинский)

У нас очень удобная и быстрая система (Вас не придется нервничать от того, что что-то долго грузится)

Мы проведем интеграцию с любой Вашей системой

Напишем все те же уникальные скрипты бесплатно и под каждый проект (для клиентов)

Лучший отдел контроля выкупа (выкуп станет гораздо выше)

Предлагаем выгодные тарифы для Вас

Мы даем гарантию на свою работу

Это далеко не полный перечень плюсов работы с нами, напишите нам или оставьте заявку на сайте и узнайте все подробности.

Контакты:



Skype: xrich.cpa

Telegram: @XRICHCALL

Tel.: +7 (499) 350-99-65

E-mail: call@xrich.ru

VK: https://vk.com/callcentrexrich

Сайт: https://call.xrich.ru/