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Колл центр для товарки и cpa

Автор темы XRICH, Сегодня, 15:59

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#1 XRICH

XRICH

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Отправлено Сегодня, 15:59

Коллеги, привет!
 

Мы представляем вам один из лучших колл центров для товарки - XRICH.

Возможно вы уже слышали о нас или даже работаете с нами, но для тех кому еще не посчастливилось сотрудничать с нами, мы немного расскажем о себе и оставим свои контакты.

 

Работаем более 3 лет, как аутсорсинговый контакт центр предоставляем услуги более 2 лет.  

У нас более 100 операторов и штат постоянно растет. Регулярно проводим анализ и обучение сотрудников.
Современный подход к работе, свои уникальные скрипты (естественно согласуем с Вами), который написаны нами же для вас.

Еще мы развили до высокого уровня отдел контроля выкупа. Повысим выкуп всех отправок до +35% к уже существующему, а можем даже и поставим рекорд именно с Вами.

 

Как работаем:

 

  • Непрерывный график работы 24/7
  • Владеем 5 языками (английский, казахский, немецкий, русский, украинский)
  • У нас очень удобная и быстрая система (Вас не придется нервничать от того, что что-то долго грузится)
  • Мы проведем интеграцию с любой Вашей системой
  • Напишем все те же уникальные скрипты бесплатно и под каждый проект (для клиентов)
  • Лучший отдел контроля выкупа (выкуп станет гораздо выше)
  • Предлагаем выгодные тарифы для Вас
  • Мы даем гарантию на свою работу

 

Это далеко не полный перечень плюсов работы с нами, напишите нам или оставьте заявку на сайте и узнайте все подробности.

 

Контакты:

Skype: xrich.cpa 
Telegram: @XRICHCALL 
Tel.: +7 (499) 350-99-65 
E-mail: call@xrich.ru 
VK: https://vk.com/callcentrexrich 
Сайт: https://call.xrich.ru/

 


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