Колл центр для товарки и cpa

Коллеги, привет!
Мы представляем вам один из лучших колл центров для товарки - XRICH.
Возможно вы уже слышали о нас или даже работаете с нами, но для тех кому еще не посчастливилось сотрудничать с нами, мы немного расскажем о себе и оставим свои контакты.
Работаем более 3 лет, как аутсорсинговый контакт центр предоставляем услуги более 2 лет.
У нас более 100 операторов и штат постоянно растет. Регулярно проводим анализ и обучение сотрудников.
Современный подход к работе, свои уникальные скрипты (естественно согласуем с Вами), который написаны нами же для вас.
Еще мы развили до высокого уровня отдел контроля выкупа. Повысим выкуп всех отправок до +35% к уже существующему, а можем даже и поставим рекорд именно с Вами.
Как работаем:
- Непрерывный график работы 24/7
- Владеем 5 языками (английский, казахский, немецкий, русский, украинский)
- У нас очень удобная и быстрая система (Вас не придется нервничать от того, что что-то долго грузится)
- Мы проведем интеграцию с любой Вашей системой
- Напишем все те же уникальные скрипты бесплатно и под каждый проект (для клиентов)
- Лучший отдел контроля выкупа (выкуп станет гораздо выше)
- Предлагаем выгодные тарифы для Вас
- Мы даем гарантию на свою работу
Это далеко не полный перечень плюсов работы с нами, напишите нам или оставьте заявку на сайте и узнайте все подробности.
Контакты:
Skype: xrich.cpa
Telegram: @XRICHCALL
Tel.: +7 (499) 350-99-65
E-mail: call@xrich.ru
VK: https://vk.com/callcentrexrich
Сайт: https://call.xrich.ru/