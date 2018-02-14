Предложение для инфобизнесменов

Отправлено Сегодня, 15:20

Как продающий текст — решает 90% проблем инфобизнесмена

Какие проблемы в первую очередь встречает на своем пути инфобизнесмен.

Давайте перечислим эти проблемы:

Как выбрать продукт.

Как собрать базу подписчиков.

Как превратить подписчика в покупателя.

Как обеспечить посещение вебинара или тренинга.

Эти и многие другие «КАК...» можно решить всего одним инструментом — продающим текстом.

Давайте разберемся, что же такое продающий текст

Продающий текст — это инструмент воздействия на целевую аудиторию, способный мотивировать ее на совершение определенного действия.

Что все это значит. Это значит, что (в рамках инфобизнеса) с помощью продающего текста можно:

Изучить спрос. Создайте страницу с продающим текстом о товаре, который вы хотите продавать. Не важно есть у вас товар или нет. На этом этапе вы смотрите отклик потребителей и определяетесь с нишей и продуктом.

Собрать базу подписчиков. Все очень просто, создаете страницу с подпиской и с помощью продающего текста даете посетителям понять, что они получат, если подпишутся на ваш курс, запишутся на вебинар или подпишутся на рассылку.

Продать свой курс, продукт (товар) или услугу. Суть такая же, как и при сборе базы подписчиков, только очень подробно прорабатывается информация о продукте или услуге, а вместо формы подписи ставится возможность оформить заказ или совершить звонок.

Конвертировать подписчика в покупателя. После того, как вы собрали базу подписчиков, заинтересованных в вашем продукте или услуге, их нужно превратить в клиентов. А для этого нужно сделать E-mail рассылку с вашими выгодными предложениями.

Как вы уже поняли, продающий текст — это первое, что нужно любому инфобизнесмену.

Возникает резонный вопрос, где же взять этот продающий текст

Кто-то решит, что сможет написать его сам, кто-то закажет на бирже фриланса, кто-то может даже перепишет чужой текст под свой продукт. Но есть одно, но. Все эти методы не эффективны. Давайте разберемся почему это так.

Напишу текст сам

Действительно, почему бы мне не написать текст самому, ведь я лучше других знаю свой продукт. Но дело в том, что знать продукт и уметь продать продукт это разные вещи. Что бы узнать продукт, достаточно изучить его спецификацию. А вот что бы продать его, требуется:

изучить целевую аудиторию,

выявить их потребности и желания,

узнать их страхи и опасения,

понимать их психологию,

понимать психологию продаж в принципе,

уметь показать выгоды товара,

проработать возможные возражения,

рассказать о преимуществах работы именно с вами,

показать уникальность своего предложения.

И это еще не полный список того, что предстоит сделать. Поэтому, разумней будет просто найти хорошего продажника, заплатить ему 1 раз и получать выгоду до тех пор, пока ваш товар будет актуален.

Сделать заказ на бирже фрилансеров

Второй способ получить продающий текст — это заказать его у «профессионалов», коих на бирже всегда полно. Можно зайти на любую биржу, выбрать исполнителя с самым жирным рейтингом и заказать у него работу, а уже через несколько часов радоваться «продающему тексту».

Но здесь тоже не все так просто. Дело в том, что на биржах обитают вебрайтеры и основная их задача — это написание информационных статей по типу:

Как правильно сделать....

Как пользоваться баллами на карте...

Как сэкономить на покупке...

Как перекрыть крышу самостоятельно...

Как построить бассейн...

Как вырастить тюльпаны...

А так же описания всевозможных событий и инструкций. Но все эти тексты не дают им не малейшего опыта в написании продающих текстов. Так что выбор исполнителя с большим рейтингом никак не приближает вас к получению продающего текста, просто потому что он никогда этого не делал, даже, если он и утверждает обратное. Потому, что ни один бизнесмен (в самом широком смысле этого слова) не пойдет за качеством туда, где есть только количество.

Переписать чужой текст под свой продукт

Тут мне кажется и так все очевидным, но все-таки я поясню, почему не стоит этого делать:

Во-первых — это просто не хорошо, даже с точки зрения морали.

Во-вторых, чужой текст рассчитан на ЧУЖОЙ товар и на ДРУГУЮ целевую аудиторию. Даже, если вы скопируете текст у инфобизнесмена с таким же продуктом, не факт, что вы будете иметь такие же результаты. Ведь скопированный текст могут опознать клиенты, но в первую очередь вы можете попасть по санкции поисковой системы.

И в-третьих чужой текст может быть не эффективным сам по себе. Ведь проверить реальные успехи вы все равно не сможете. А значит вы просто зря подвергнете себя риску потерять свой лендинг, время и силы впустую.

Какой же выход тогда остается?

Я уже озвучивал его выше, когда говорил о найме профессионала. А теперь хочу сказать вам, почему это решение является самым эффективным.

Во-первых, специалист своего дела тщательно проработает целевую аудиторию. Это важный момент, ведь когда знаешь потребителя в лицо, легче найти к нему правильный подход и замотивировать его на покупку.

Во-вторых, специалист сможет эффективно показать реальные выгоды вашего продукта, а не станет просто перечислять характеристики.

Ну и в-третьих, работая с профессионалом вы можете рассчитывать на максимальный отклик вашей целевой аудитории на ваш продукт.

Для инфобизнесменов, заинтересованных в успехе своего продукта, предлагаю сотрудничество со мной. Цена моей работы — 6000 руб.

Мои контакты:

Почта sga89@list.ru

Другие контакты по запросу через почту.

Зовут меня Владислав Насибян.

Сообщение отредактировал chikanog: Сегодня, 15:24