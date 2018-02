Бесплатная консультация по настройке Linux, Unix, Windows

Отправлено Сегодня, 12:53

Всем привет!Бесплатная консультация по серверам и вопросам настроек, обращайтесь.Помогу чем смогу------------------------------------------------------------------------------------------------Также предоставляю услуги:- Помощь c серверными рещениями при открытие IT проектов- Большой опыт в готовых IT решений для Вашего бизнеса- Подбор конфигурации сервера и размещение серверов- Регистрация и установка SSL и TLS а также Let's Encrypt- Оптимизация сервера под HighLoad. Nginx, PPH-FPM, HHTP2- Администрирование Ubuntu, Debian, Centos, Fedora, RedHat- Администрирование и мониторинг Windows Server 03/08/12- Установка панелей Plesk, ISP manager 4/5, DA, Vesta, WebMin- Установка систем виртуализации KVM, OpenVZ, VMWare, Hyper- Настройка сервера под Bitrix, WP, Joomla, Drupal, Yii, OpenCart- Установка и настройка мониторинга Munin, Nagios, Zabbix, Cacti- Гео распределенная фильтрация DDOS атак до 1000Gb/s- Организация системы Бэкапирования FTP, ЯД, DropBox, NAS- Мониторинг за состоянием сервера и его служб 24х7- Оперативное вмешательство при сбоях в работе служб сервера- Экстренное обращение к администратору 24х7 по телефону- Удаляем трояны/бэкдоры, спамботы, взломщики паролей- Удаляем программы-шпионы, DoS/DDoS агенты, iframe вставки- Удаляем рекламные блоки и прочие угрозы вашему сайту- Сервер БД MySQL, MsSQL, PostgresSQL, MariaDB, Percona- Общение с Тех Поддержкой Вашей хостинговой площадкой- Установка и настройка proxy сервера на базе Squid, 3proxy, l2tp- Установка и настройка почтового сервера Postfix, Exim, SendMail- Настройка цифровых подписей почты DKIM, SPF, DMARC, PTR- Настройка и установка VPN сервера PPTP, IPSec, L2Tp, OpenVPN- Настройка и установка сервера на AWS Amazon EC2, DigitalOcean- Администрирование и создание контейнеров Docker- Настройка и установка централизованного администрирование Ansible, RunDeck------------------------------------------------------------------------------------------------Мои профили и отзывы на Биржах:------------------------------------------------------------------------------------------------Мои контакты:Сайт BEL-HOST | SKYPE: sys_admin3 | WhatsApp: +375256122681 | VIBER: +375256122681 | TELEGRAM: @gev511 |