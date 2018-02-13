Бесплатная консультация по настройке Linux, Unix, Windows

Всем привет!
Бесплатная консультация по серверам и вопросам настроек, обращайтесь.
Помогу чем смогу
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Также предоставляю услуги:
- Помощь c серверными рещениями при открытие IT проектов
- Большой опыт в готовых IT решений для Вашего бизнеса
- Подбор конфигурации сервера и размещение серверов
- Регистрация и установка SSL и TLS а также Let's Encrypt
- Оптимизация сервера под HighLoad. Nginx, PPH-FPM, HHTP2
- Администрирование Ubuntu, Debian, Centos, Fedora, RedHat
- Администрирование и мониторинг Windows Server 03/08/12
- Установка панелей Plesk, ISP manager 4/5, DA, Vesta, WebMin
- Установка систем виртуализации KVM, OpenVZ, VMWare, Hyper
- Настройка сервера под Bitrix, WP, Joomla, Drupal, Yii, OpenCart
- Установка и настройка мониторинга Munin, Nagios, Zabbix, Cacti
- Гео распределенная фильтрация DDOS атак до 1000Gb/s
- Организация системы Бэкапирования FTP, ЯД, DropBox, NAS
- Мониторинг за состоянием сервера и его служб 24х7
- Оперативное вмешательство при сбоях в работе служб сервера
- Экстренное обращение к администратору 24х7 по телефону
- Удаляем трояны/бэкдоры, спамботы, взломщики паролей
- Удаляем программы-шпионы, DoS/DDoS агенты, iframe вставки
- Удаляем рекламные блоки и прочие угрозы вашему сайту
- Сервер БД MySQL, MsSQL, PostgresSQL, MariaDB, Percona
- Общение с Тех Поддержкой Вашей хостинговой площадкой
- Установка и настройка proxy сервера на базе Squid, 3proxy, l2tp
- Установка и настройка почтового сервера Postfix, Exim, SendMail
- Настройка цифровых подписей почты DKIM, SPF, DMARC, PTR
- Настройка и установка VPN сервера PPTP, IPSec, L2Tp, OpenVPN
- Настройка и установка сервера на AWS Amazon EC2, DigitalOcean
- Администрирование и создание контейнеров Docker
- Настройка и установка централизованного администрирование Ansible, RunDeck
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Мои профили и отзывы на Биржах:
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Мои контакты:
Сайт BEL-HOST | SKYPE: sys_admin3 | WhatsApp: +375256122681 | VIBER: +375256122681 | TELEGRAM: @gev511 |
Бесплатная консультация по настройке Linux, Unix, Windows
Автор темы belhost, Сегодня, 12:53
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