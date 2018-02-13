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Партнерская программа от enginerel.ru

Автор темы Wlk23, Сегодня, 11:43

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В теме одно сообщение

#1 Wlk23

Wlk23

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:43

Оплата за каждую подтвержденную заявку составляет до 15% от стоимости заказа. Продвижение по Красноярску и области.

Партнерская программа предлагает заработать владельцам сайтов по строительной тематике. Целевая аудитория вашего сайта заинтересуется предложениями, а трафик соответственно будет иметь высокую конверсию. Вебмастер размещает партнёрскую ссылку, клиент переходит на сайт. В этот момент статистика закрепляет его за вами.
После оплаты заказа вам сразу начисляется партнёрское вознаграждение.

Регистрация - https://enginerel.ru...kaya-programma/

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На правах рекламы

#2 Lados

Lados

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 19:31

Партнерские программы, это хороший способ иметь дополнительный доход. При этом не затрачивая больших усилий. Вот КурсЕксперт предлагает свою партнерскую программу https://kurs.expert/...artnership.html Кстати условия могут быть согласованы индивидуально. От вас требуется установить код баннера или ссылки на своем сайте, и всё – Вы получаете доход от привлеченных посетителей.


Сообщение отредактировал Lados: Сегодня, 19:31

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