Оплата за каждую подтвержденную заявку составляет до 15% от стоимости заказа. Продвижение по Красноярску и области.
Партнерская программа предлагает заработать владельцам сайтов по строительной тематике. Целевая аудитория вашего сайта заинтересуется предложениями, а трафик соответственно будет иметь высокую конверсию. Вебмастер размещает партнёрскую ссылку, клиент переходит на сайт. В этот момент статистика закрепляет его за вами.
После оплаты заказа вам сразу начисляется партнёрское вознаграждение.
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Партнерская программа от enginerel.ru
Автор темы Wlk23, Сегодня, 11:43
В теме одно сообщение
#2
Отправлено Сегодня, 19:31
Партнерские программы, это хороший способ иметь дополнительный доход. При этом не затрачивая больших усилий. Вот КурсЕксперт предлагает свою партнерскую программу https://kurs.expert/...artnership.html Кстати условия могут быть согласованы индивидуально. От вас требуется установить код баннера или ссылки на своем сайте, и всё – Вы получаете доход от привлеченных посетителей.
Сообщение отредактировал Lados: Сегодня, 19:31
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