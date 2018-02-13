Дизайн продукта. Для тех кто ценит качество.

Отправлено Сегодня, 07:35

Добрый день.

Делаю дизайн продуктов. Прикрепляю 3 последние работы (кликайте по картинка для просмотра в полном размере).



Срок: 2 дня

Цена: 3000 руб

Что входит в стоимость:

Дизайн коробки для печати

Дизайн диска для печати

3D-cover

Презентационный background

Контакты:

почта: zaharenkoAleksey@yandex.ru

По заказам пишите пожалуйста минимум за 3 дня. Обычно очередь по заказам в 1 неделю.

Работаю только по 100% предоплате.



Если вам понравились работы и вы хотите заказать дизайн продукта то заполните пожалуйста форму с данными о вашем продукте: https://docs.google....9DQhtA/viewform или пришлите эту информацию на почту zaharenkoAleksey@yandex.ru (Отвечаю по понедельникам).