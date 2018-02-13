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Дизайн продукта. Для тех кто ценит качество.

Автор темы -=Алексей=-, Сегодня, 07:35
обложка инфопродукта дизайн инфопродукта дизайн dvd

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#1 -=Алексей=-

-=Алексей=-

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 141 сообщений
28
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 07:35

Добрый день. 
Делаю дизайн продуктов. Прикрепляю 3 последние работы (кликайте по картинка для просмотра в полном размере).

 

 

Срок: 2 дня

Цена: 3000 руб

 

 

Что входит в стоимость:

  • Дизайн коробки для печати
  • Дизайн диска для печати
  • 3D-cover
  • Презентационный background

 

Контакты:

почта: zaharenkoAleksey@yandex.ru

 

По заказам пишите пожалуйста минимум за 3 дня. Обычно очередь по заказам в 1 неделю.
Работаю только по 100% предоплате.

Если вам понравились работы и вы хотите заказать дизайн продукта то заполните пожалуйста форму с данными о вашем продукте: https://docs.google....9DQhtA/viewform или пришлите эту информацию на почту zaharenkoAleksey@yandex.ru (Отвечаю по понедельникам). 

Прикрепленные изображения

  • Крипто-трейдинг.jpg
  • лекартсво-от-финансового-стресса.jpg
  • как-удержать-мужчину.jpg

  • 0

Дизайн инфопродуктов

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