Дизайн продукта. Для тех кто ценит качество.

Добрый день.
Делаю дизайн продуктов. Прикрепляю 3 последние работы (кликайте по картинка для просмотра в полном размере).
Срок: 2 дня
Цена: 3000 руб
Что входит в стоимость:
- Дизайн коробки для печати
- Дизайн диска для печати
- 3D-cover
- Презентационный background
Контакты:
почта: zaharenkoAleksey@yandex.ru
По заказам пишите пожалуйста минимум за 3 дня. Обычно очередь по заказам в 1 неделю.
Работаю только по 100% предоплате.
Если вам понравились работы и вы хотите заказать дизайн продукта то заполните пожалуйста форму с данными о вашем продукте: https://docs.google....9DQhtA/viewform или пришлите эту информацию на почту zaharenkoAleksey@yandex.ru (Отвечаю по понедельникам).