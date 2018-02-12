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Скидка 50%! Готовлю тексты с изюминкой и лендинги с остринкой!

Автор темы Анюта Алабина, Вчера, 22:16

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#1 Анюта Алабина

Анюта Алабина

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  • Страна, Город:
    Россия, Краснодар
  • Пол:Женщина

Отправлено Вчера, 22:16

Готовлю тексты с изюминкой. Каждый третий заказ – с 50% скидкой!

 

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

 

С красным дипломом закончила юридический факультет Кубанского государственного университета, неоднократно побеждала в конкурсах по русскому языку, успешно выступала на университетских конференциях с авторскими работами. Прошла курс «Работа копирайтера» Национального Открытого Университета «ИНТУИТ» и Школу копирайтинга Юлии Волкодав. Освоила тренинги «Рецепты вкусных статей», «Углубленный курс SEO для копирайтеров» и курс «Мой первый продающий текст». Прошла курс Сергея Трубадура "План работы над продающим текстом 2.0".
Участвовала в тренинге Евгения Ренуа "Менеджер Интернет-Рекламы".

 

Пишу с 2014 года. С 2016 работаю в Агентстве копирайтинга Ю. Волкодав. 

 

Играя со словами, я чувствую себя кулинаром, который доводит вкус своих блюд до совершенства. Вы непременно получите многослойное удовольствие от каждого кусочка!

Взгляните на мое «меню» и закажите:

  • Деликатес из простых компонентов (качественный рерайтинг);
  • Блюдо дня (ленту свежих новостей)
  • Лакомство, приготовленное по сложному рецепту с использованием экзотических ингредиентов (СЕО-статьи с органичным вплетением ключей);
  • Аппетитные яства определенной кухни (интересные статьи на любые темы, кроме узкоспециализированных);
  • Сытное кушанье (тексты, исчерпывающе отвечающие на поставленный вопрос);
  • Блюдо «с изюминкой» (оригинальный текст на главную страницу сайта);
  • Фруктовый - яркий, красочный - фреш (сценарий к рекламному видеоролику);
  • Сочный десерт, попробовав который хочется ещё и ещё (привлекающий внимание лендинг).

А может быть, Вы предпочитаете Фирменное блюдо (внушающий доверие продающий текст)? Закажите его прямо сейчас!

 

В результате Вам будут поданы тексты, разжигающие аппетит. Они взбудоражат, заинтригуют, превратят читателей в покупателей и  постоянных посетителей Вашего сайта.

 

                                              Почему Вам нужна именно я?

 

1.      В моем лице Вы обретете спокойного, добросовестного, ответственного, внимательного к деталям партнера, заинтересованного в успехе Вашего проекта.

 

2.      Вы получите интересные, прекрасно структурированные тексты, написанные легким, живым языком. Информация в них будет изложена понятно и логично.

 

3.      Заказав у меня лендинг, Вы сэкономите время, так как Вам не нужно будет искать маркетолога, дизайнера и верстальщика. Никакого "испорченного телефона"! Лендинг будет единым целым, а не набором несвязных идей нескольких специалистов. 

 

4.      Мои продающие тексты захватывают внимание с первых строк. От завораживающих словесных картин невозможно оторваться. Они гипнотизируют. Искушают. Оригинальное представление продукта разжигает аппетит. Искусство слова делает его незабываемым. А искреннее желание помочь потенциальным клиентам, которое читается между строк, окончательно убеждает их в необходимости покупки.

 

5.      И, наконец, вот еще что. Я по-настоящему люблю писать! И верю: создавать тексты, способные увлечь и зацепить за душу под силу лишь тому человеку, который видит в копирайтинге в первую очередь обожаемое дело, а уж затем – источник дохода. Такой искренний, сердечный подход к приготовлению своих «блюд» я Вам гарантирую.

 

 

                                        Примеры, сертификаты, отзывы

 

http://anutalabina-c...ro.ru/portfolio - это ссылка на мое портфолио, размещенное на личном сайте. Здесь Вы сможете взглянуть на примеры текстов каждого вида.

 

http://anutalabina-c...ru/dostizheniya - а на этой странице размещены мои сертификаты, список клиентов и их отзывы.

 

                                                      Услуги и цены

 

Рерайтинг – от 149 рублей за 1000 знаков б/п

Копирайтинг (авторская статья) – от 299 рублей за 1000 знаков б/п

Создание новостей – 150 рублей за новость

Посты в социальные сети – 150 рублей за пост

SEO-статья – от 330 рублей за 1000 знаков б/п

Продающее описание товара – от 660 рублей за 1000 знаков б/п

Текст для лендинга – от 1499 рублей за страницу

Текст на главную страницу сайта – от 1499 рублей за страницу

Продающий текст  – от 3900 рублей за текст

Лендинг под ключ – 4900 за проект

 

                                                          Акция

 

Получите 50% скидку на каждую третью, заказанную Вами, статью!

 

                                                        Контакты

 

Сайт: http://anutalabina-c...er-pro.ru/start

ВК: https://vk.com/anutaalabina2015

Почта: anutaalabina201@mail.ru

 

Свяжитесь со мной сегодня, чтобы уже завтра мы с Вами добились успеха! Вместе!

 


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