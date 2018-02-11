Ан-148 - проблемный самолет?!.

Отправлено Вчера, 23:40





Интересное дело. Оказывается, за тринадцать лет своего существования, ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный на АНТК им. О. К. Антонова (Украина) - Ан-148, уже НЕОДНОКРАТНО сталкивался с проблемами:

- летом 2010 года Ан-148, принадлежащий авиакомпании «Россия», выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Произошло замыкание в электродистанционной системе управления и самолет начал пикировать с углом 26°. Пилоты успели перевести управление самолетов в штурвальный режим и благополучно посадили его в аэропорту Пулково.



- 5 марта 2011 года - Ан-148 потерпел катастрофу во время учебно-тренировочного полёта перед передачей заказчику. Авиакатастрофа произошла вблизи села Гарбузово Белгородской области. В результате катастрофы погибли все 6 человек, находившихся на борту.

- в 2012 году во время взлета из аэропорта Берлина у Ан-148 авиакомпании «Россия» отлетело колесо от шасси. Проблему удалось решить, никто не пострадал.

- 10 сентября 2017 года Ан-148 «Саратовских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту Саратова. Это произошло из-за того, что у лайнера во время полета по маршруту Киров — Симферополь отказал правый двигатель. Самолет удалось посадить, пассажиры и экипаж не пострадали.

- 1 октября 2017 года во время взлета рейса авиакомпании «Ангара» Талакан — Иркутск загорелся правый двигатель. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в порту вылета.

И вот, наконец, ФАТАЛЬНОЕ происшествие, уже с гражданскими жертвами:

- 11 февраля 2018 - Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс 703 из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не выжил. Потерпевший крушение самолет был достаточно новый — он эксплуатировался с 2010 года, а в авиапарке «Саратовских авиалиний» он летал с 2016 года. Претензий к техническому состоянию самолета Ан-148 не было.

Злой рок преследует Ан-148?!.

Или сам проект данного самолета ущербен и недоведен до ума?..

"Аэрофлот" еще в 2012 году приостановил закупку самолетов Ан-148, заявив, что украинский самолет Ан-148 не соответствует критерию "цена-качество"...

Как бы там ни было, самолетами Ан-148 больше ни за что никуда не полечу!



