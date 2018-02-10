Тест RT: хорошо ли вы разбираетесь в дипломатических отношениях

Отправлено Вчера, 22:36

10 февраля дипломаты в России отмечают свой профессиональный праздник. Официально День дипработника был учреждён в октябре 2002 года указом президента РФ. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1549 году впервые упоминается в исторических документах Посольский приказ — учреждение, занимавшееся вопросами внешней политики. Однако активным участником международных отношений Древнерусское государство стало еще в IX веке.

Проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в дипломатии - https://russian.rt.c...kie-otnosheniya

Кстати, весьма прикольный тестик, хотя и... очень уж простенький...

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