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Тест RT: хорошо ли вы разбираетесь в дипломатических отношениях

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 22:36

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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8 136
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 22:36

:biggrin:

 

 

10 февраля дипломаты в России отмечают свой профессиональный праздник. Официально День дипработника был учреждён в октябре 2002 года указом президента РФ. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1549 году впервые упоминается в исторических документах Посольский приказ — учреждение, занимавшееся вопросами внешней политики. Однако активным участником международных отношений Древнерусское государство стало еще в IX веке.

 

Проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в дипломатии - https://russian.rt.c...kie-otnosheniya

 

 

 

 

Кстати, весьма прикольный тестик,  :thumbsup:  хотя и... очень уж простенький...   :rolleyes:

 

Image201802110235341518302135.png

 

 

А у вас, друзья, какой результат? Делитесь в комментах!  :biggrin:

 

 

 

 

 

 


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