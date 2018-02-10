Недорогие и качественные выделенные сервера(дедики) с гарантией!

Отправлено Сегодня, 11:53

Всех приветствую и предлагаю недорогие, качественные дедики(выделенные сервера)

с Гарантией.





К продаже предлагаются сервера разных стран с учеткой администратора.

Дедики можно использовать для любых целей.



Гарантия на дедики - 2 суток с момента покупки.



Гарантия распространяется только если к дедку нет подключения!

Удаление, блокировка учетной записи не являются гарантийным случаем

и не влекут никаких замен и возврата средств!



Приветствуется Гарант за Ваш счет.



Цена 1 сервера - 120 руб.

Оплата: Qiwi,WebMoney,ЯД.



Связь:

ICQ - 116119

Telegram - @MrDedSell

Емайл - mr.dedsell@mail.ru



С уважением, MrDedSell

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