Индивидуальный инвестиционный счет ИИС

Отправлено Сегодня, 06:08

Давно сюда не заходил, всем привет еще раз, как тут дела, что нового?

Бегло поискал, не заметил, чтобы это новшество российского инвестирования обсуждалось, если повтор то сорри.

Значит правительство решило стимулировать граждан вкладывать деньги в экономику, как это работает.

Называется тема ИИС-Индивидуальный инвестиционный счет, появилась в 2015.

Сначала размер годового взноса на счет был ограничен 400т.р, сейчас 1млн.

За внесение денег на ИИС государство предоставляет налоговые вычеты, аналогично социальному(лечение учеба и прочее), или имущественному, когда человеку предоставляют вычет из налоговой базы в размере стоимости купленной квартиры.

Предлагают 2 типа вычетов, вычет на взносы и вычет на доход. Чтобы получить вычет деньги со счета нельзя вынимать 3 года с момента открытия счета.

Тут есть нюанс ПОКА это вроде работает, именно с момента открытия счета, а не внесения денег.

Вычет на взносы ограничен 400тр рублей в год, т.е возврат налога =13% от этой суммы =52тр.

Пример, в 2015 я открыл счет- пустой, в 2017 20декабря положил туда 300тр, в 2018 подаю декларацию получаю налоговый вычет 39тр, ну и еще до даты когда будет 3 года в 2018 закинул. в 2019 с этой суммы тоже получу 13%.