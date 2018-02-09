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Аккаунты Яндекс.Директ без НДС Экономия на рекламе 18% Пополнение с лю

Автор темы stan28, Сегодня, 16:12

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#1 stan28

stan28

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Отправлено Сегодня, 16:12

Здравствуйте!

Продам аккаунты Яндекс.Директ без НДС 18%

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- Экономия 18% от обычной стоимости рекламы (и на пополнение, и на клики)
- Пополнение счета любой банковской картой РФ
- валюта аккаунта: USD
- оплата аккаунта любой картой VISA или MasterCard

- Стоимость аккаунта = 4 000 рублей
***Первые 2 недели БЕСПЛАТНО!***

- Гарантия полной окупаемости стоимости покупки
- За дополнительную плату перенесу рекламную кампанию с ваших аккаунтов на аккаунты без НДС 18%

Контакты для связи:
- почта staronoff@yandex.ru
- Telegram/WatsApp/Viber - 89650552835
- звоните по телефону - 89650552835

Как получить аккаунт Яндекс.Директ без НДС 18%:
1. Обратиться ко мне по одному из контактов выше;
2. Я сообщаю вам логин-пароль от аккаунта и инструкции по приминению;
3. После полной проверки аккаунта Вы совершаете платеж по моим реквизитам и получаете ответы на кодовые вопросы для получения полного доступа к настройкам аккаунта;
4. Вы меняете параметры доступа

Гарантии:
- поддержка и помощь в освоении аккаунтов без НДС
- все аккаунты проходят обязательную проверку на работу Директ Коммандера
- полная подготовка аккаунта к работе (останется только перенести рекламные кампании)

Пример работы аккаунта без НДС при пополнении:
image.png

Особенности аккаунтов без НДС:
- Пополнение баланса без уплаты НДС на постоянной основе. Значительная экономия рекламного бюджета.
- Нет никаких ограничений по функционалу и возможностям в плане работы с рекламными компаниями в Директе.
- Баланс в USD. Не в рублях, а в долларах США.
- Нет никаких скрытых комиссий, цены за клик абсолютно справедливы для аккаунта с НДС и для аккаунта без НДС.

Ответы на часто задаваемые вопросы: https://pastebin.com/EVysPdri

Контакты для связи:
- почта staronoff@yandex.ru
- Telegram/WatsApp/Viber - 89650552835
- звоните по телефону - 89650552835
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