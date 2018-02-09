Здравствуйте!
Продам аккаунты Яндекс.Директ без НДС 18%
- Экономия 18% от обычной стоимости рекламы (и на пополнение, и на клики)
- Пополнение счета любой банковской картой РФ
- валюта аккаунта: USD
- оплата аккаунта любой картой VISA или MasterCard
- Стоимость аккаунта = 4 000 рублей
***Первые 2 недели БЕСПЛАТНО!***
- Гарантия полной окупаемости стоимости покупки
- За дополнительную плату перенесу рекламную кампанию с ваших аккаунтов на аккаунты без НДС 18%
Контакты для связи:
- почта staronoff@yandex.ru
- Telegram/WatsApp/Viber - 89650552835
- звоните по телефону - 89650552835
Как получить аккаунт Яндекс.Директ без НДС 18%:
1. Обратиться ко мне по одному из контактов выше;
2. Я сообщаю вам логин-пароль от аккаунта и инструкции по приминению;
3. После полной проверки аккаунта Вы совершаете платеж по моим реквизитам и получаете ответы на кодовые вопросы для получения полного доступа к настройкам аккаунта;
4. Вы меняете параметры доступа
Гарантии:
- поддержка и помощь в освоении аккаунтов без НДС
- все аккаунты проходят обязательную проверку на работу Директ Коммандера
- полная подготовка аккаунта к работе (останется только перенести рекламные кампании)
Пример работы аккаунта без НДС при пополнении:
Особенности аккаунтов без НДС:
- Пополнение баланса без уплаты НДС на постоянной основе. Значительная экономия рекламного бюджета.
- Нет никаких ограничений по функционалу и возможностям в плане работы с рекламными компаниями в Директе.
- Баланс в USD. Не в рублях, а в долларах США.
- Нет никаких скрытых комиссий, цены за клик абсолютно справедливы для аккаунта с НДС и для аккаунта без НДС.
Ответы на часто задаваемые вопросы: https://pastebin.com/EVysPdri
Контакты для связи:
- почта staronoff@yandex.ru
- Telegram/WatsApp/Viber - 89650552835
- звоните по телефону - 89650552835
Аккаунты Яндекс.Директ без НДС Экономия на рекламе 18% Пополнение с лю
Автор темы stan28, Сегодня, 16:12
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