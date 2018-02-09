Аккаунты Яндекс.Директ без НДС Экономия на рекламе 18% Пополнение с лю

Отправлено Сегодня, 16:12

staronoff@yandex.ru

staronoff@yandex.ru

Продам аккаунтыот обычной стоимости рекламы (и на пополнение, и на клики)- Пополнение счета- валюта аккаунта: USD- оплата аккаунта любой картой VISA или MasterCard- Стоимость аккаунта =стоимости покупки- За дополнительную плату перенесу рекламную кампанию с ваших аккаунтов на аккаунты без НДС 18%аккаунт1. Обратиться ко мне по одному из контактов выше;2. Я сообщаю вам логин-пароль от аккаунта и инструкции по приминению;3. После полной проверки аккаунта Вы совершаете платеж по моим реквизитам и получаете ответы на кодовые вопросы для получения полного доступа к настройкам аккаунта;4. Вы меняете параметры доступа- поддержка и помощь в освоении аккаунтов без НДС- все аккаунты проходят обязательную проверку на работу Директ Коммандера- полная подготовка аккаунта к работе (останется только перенести рекламные кампании)Пример работы аккаунта без НДС при пополнении:аккаунтов без НДС:- Пополнение баланса без уплаты НДС на постоянной основе. Значительная экономия рекламного бюджета.- Нет никаких ограничений по функционалу и возможностям в плане работы с рекламными компаниями в Директе.- Баланс в USD. Не в рублях, а в долларах США.- Нет никаких скрытых комиссий, цены за клик абсолютно справедливы для аккаунта с НДС и для аккаунта без НДС.