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Партнерская программа интернет магазина barytone.ru

Автор темы Tambovceva, Сегодня, 09:40

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#1 Tambovceva

Tambovceva

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Отправлено Сегодня, 09:40

Партнерская программа предлагает заработать владельцам сайтов по аудио тематике. Целевая аудитория вашего сайта заинтересуется предложениями магазина, а трафик соответственно будет иметь высокую конверсию. Вебмастер размещает партнёрскую ссылку, покупатель переходит на сайт магазина. В этот момент статистика закрепляет его за вами. После совершения покупки вам сразу начисляется партнёрское вознаграждение от стоимости товара.

Товар выпущен под известным брендам Barytone
Наушники c исключительно комфортными амбушюрами. Воспроизводят высококачественный

звук с мощным фирменным басом, широкой сценой и великолепной детализацией.


Разрешенные виды трафика

Popup реклама
Контекстная реклама
Email-рассылка
Траффик из социальных сетей
Баннерная реклама
Тизерная реклама
Контентные площадки

Подробнее на сайте https://barytone.ru/affiliate/
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