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Продажа Дедиков разных стран, по низким ценам!

Автор темы minoR777, Сегодня, 16:16

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#1 minoR777

minoR777

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 16:16

Здравствуйте!Продажа качественных и быстрых дедиков под любые нужды. 
 
В наличии почти ВСЕ страны под любые нужды!
+Возможен БРУТ ПОД ЗАКАЗ по вашим параметрам!
+Помогу подобрать дедик под ВАШИ ЦЕЛИ!
 
Подборка по параметрам:
Права - admins\users
Конфиг(параметры рдп),интернет!
Регион/штат (Такиее страны как США,Россия,Украина)
OS - Win7\Win8\Win10\2003\2008\2012
Есть сервера с большой отлежкой, подойдут для более длительного использования
 
Уважаемые покупатели!Убедительная просьба писать сразу все требования к дедику(ос,под что чекать,штат/регион,админка/юзерка и т.д)
 
Список основных стран,которые есть в наличии:
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
Англия
Франция
Италия
Испания
Нидерланды
Польша
Австрия
Австралия
Бразилия
США
 
Это не полный список стран,а только основные,остальные спрашивайте по контактам!
 
 
Куда обращаться:
ICQ: 724840553

 


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