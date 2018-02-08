Продажа Дедиков разных стран, по низким ценам!

Отправлено Сегодня, 16:16

Здравствуйте!Продажа качественных и быстрых дедиков под любые нужды.

В наличии почти ВСЕ страны под любые нужды!

+Возможен БРУТ ПОД ЗАКАЗ по вашим параметрам!

+Помогу подобрать дедик под ВАШИ ЦЕЛИ!

Подборка по параметрам:

Права - admins\users

Конфиг(параметры рдп),интернет!

Регион/штат (Такиее страны как США,Россия,Украина)

OS - Win7\Win8\Win10\2003\2008\2012

Есть сервера с большой отлежкой, подойдут для более длительного использования

Уважаемые покупатели!Убедительная просьба писать сразу все требования к дедику(ос,под что чекать,штат/регион,админка/юзерка и т.д)

Список основных стран,которые есть в наличии:

Россия

Украина

Беларусь

Казахстан

Англия

Франция

Италия

Испания

Нидерланды

Польша

Австрия

Австралия

Бразилия

США

Это не полный список стран,а только основные,остальные спрашивайте по контактам!

Куда обращаться:

ICQ: 724840553