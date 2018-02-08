Getresponse лажает

Отправлено Сегодня, 10:25

Здравствуйте, коллеги!

Долгое время пользовался сервисом е-майл рассылок Getresponse. И все, в принципе, устраивало: шаблоны писем, подписные формы и т.п.

Но в последнее время стал замечать, что они реально лажаю. В чем это проявляется? В очень долгой доставке писем на ящики группы mail и yandex. Причем, они сами признают этот косяк, ссылаясь на то, что на вышеупомянутых сервисах выстраивается очередь писем и все тормозит. Так они лечат, по крайней мере.

Это у всех так? Или они меня реально лечат?

Поэтому постепенно назревает решение уйти с этого сервиса.

Спрашиваю, у коллег, что можете посоветовать, где реализованы следующие механизмы:

1) Шаблоны писем

2) автоматизация рассылок

3) формировани скриптов подписных форм

4) ведение нескольких компаний

Спасибо)