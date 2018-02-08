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Getresponse лажает

Автор темы signum, Сегодня, 10:25

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Сообщений в теме: 2

#1 signum

signum

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 10:25

Здравствуйте, коллеги!

 

Долгое время пользовался сервисом е-майл рассылок Getresponse. И все, в принципе, устраивало: шаблоны писем, подписные формы и т.п.

Но в последнее время стал замечать, что они реально лажаю. В чем это проявляется? В очень долгой доставке писем на ящики группы mail и yandex. Причем, они сами признают этот косяк, ссылаясь на то, что на вышеупомянутых сервисах выстраивается очередь писем и все тормозит. Так они лечат, по крайней мере.

Это у всех так? Или они меня реально лечат?

Поэтому постепенно назревает решение уйти с этого сервиса.

Спрашиваю, у коллег, что можете посоветовать, где реализованы следующие механизмы:

1) Шаблоны писем

2) автоматизация рассылок

3) формировани скриптов подписных форм

4) ведение нескольких компаний

 

Спасибо)


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#2 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 160 сообщений
759
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 10:37

https://sendpulse.com/ru


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#3 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 672 сообщений
366
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 14:15

https://sendpulse.com/ru

 

с одной оговоркой - на сендпульсе запрещены рассылки на тему инфобизнеса и заработка в интернет, а также рассылки с пиаром некоторых авторов в так называемых "женских" темах (например, блокируют рассылки с анонсом проектов Елены Шведовой)


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