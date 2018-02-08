Getresponse лажает

Здравствуйте, коллеги!
Долгое время пользовался сервисом е-майл рассылок Getresponse. И все, в принципе, устраивало: шаблоны писем, подписные формы и т.п.
Но в последнее время стал замечать, что они реально лажаю. В чем это проявляется? В очень долгой доставке писем на ящики группы mail и yandex. Причем, они сами признают этот косяк, ссылаясь на то, что на вышеупомянутых сервисах выстраивается очередь писем и все тормозит. Так они лечат, по крайней мере.
Это у всех так? Или они меня реально лечат?
Поэтому постепенно назревает решение уйти с этого сервиса.
Спрашиваю, у коллег, что можете посоветовать, где реализованы следующие механизмы:
1) Шаблоны писем
2) автоматизация рассылок
3) формировани скриптов подписных форм
4) ведение нескольких компаний
Спасибо)