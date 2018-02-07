Филипов Роман Николаевич - Герой Российской Федерации (посмертно)

Отправлено Вчера, 22:15

Горит на склоне сбитый 25-й…

Это был обычный, рядовой вылет с базы «Хмеймим», каких майор Роман Филипов за месяцы командировки в Сирии выполнил не один десяток. Облет зоны деэскалации «Идлиб», задача — контроль режима прекращения огня. Фактически разведка. Нанесение бомбо-штурмового удара не планировалось. На переговорах местные боевики клялись соблюдать перемирие, подписали все бумаги, которые сохранили им жизнь, ибо стоявшая на границе Идлиба сирийская армия была готова «зачистить» это гнездо исламистов «под ноль».

В районе села Масеран самолет был обстрелян из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик успел доложить на авиабазу, что подбит, что самолёт потерял управление, а он катапультируется. К сожалению, ветром парашют Филипова снесло к селению Телль-Дебес — практически к группе боевиков, которые спешили к месту приземления. Там он и принял свой последний бой…





Рассказ ведомого майора Филипова



Пилот второго самолета из пары штурмовиков Су‐25 рассказал, как пытался прикрыть вступившего в бой с террористами в Идлибе после катапультирования майора Романа Филипова.

"Филипов, - вспомнил летчик, - сообщил о попадании в его самолет из ПЗРК спокойно. Майор оценил повреждения и катапультировался, перед этим попросив вызывать поисково-спасательный отряд".



Крайними словами погибшего летчика была фраза «Уходи в облака». Ведомый остался, чтобы прикрыть командира на земле.

"Конечно, я не ушел. Бросить командира — последнее дело. Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой!" — рассказал ведомый пилот.



Второй Су-25 остался в районе происшествия. Он несколько раз атаковал машины, которые ехали в сторону оливковой рощи, где находился Филипов. Летчику удалось уничтожить два автомобиля. Сражения майора с террористами он не видел из-за наступивших сумерек.

"Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки", — добавил летчик.



Он увел штурмовик с аварийным остатком топлива, которого едва хватило, чтобы долететь до аэродрома.

Последние слова летчика-героя: "Это вам за пацанов!"







В Сети появилось видео последних минут жизни российского пилота, погибшего в районе сирийского Идлиба. На записи слышны последние слова Романа Филипова: "Это вам за пацанов!" Затем звучат выстрелы.



Нужно просмотреть ролик несколько раз, чтобы стало понятно происходящее. Вот каменная россыпь, за которой прячется человек. Вот медленно приближающиеся к нему со всех сторон боевики. Жадный азарт на лицах. Торжество. Ожидание наживы. Сейчас они его схватят… А затем короткий хлопок, султан чёрного тротилового дыма на том месте, где прятался человек. Испуганно прыснувшие в разные стороны боевики. Те, кто уцелел. Стоп запись! Всё!



Нужно просмотреть запись несколько раз, чтобы понять, что перед нами происходит подвиг. Тот, о котором мы так много раз читали и слышали. Подвиг самопожертвования. Сбитый над Идлибом лётчик-штурмовик майор Роман Филипов, оказавшись в окружении, принял бой и предпочёл смерть плену — подорвал себя последней гранатой.



Про последнюю гранату — не выдумка журналистов или пропагандистов, это сами боевики на своих форумах обсуждают обстоятельства гибели русского лётчика. Отстреливался, бросал гранаты, последней подорвал себя…

Кем был Роман Филипов?..







Роман Филипов был заместителем командира эскадрильи 18-го штурмового авиационного полка "Нормандия-Неман" 303-й гвардейской смешанной авиадивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Дислокация — на аэродроме Черниговка (Приморский край), недалеко от Владивостока. Об уровне подготовки летчиков полка можно рассказывать долго, но многие помнят кадры военных учений в 2014 году, когда штурмовики Су-25 выполняли посадки на необорудованную для приёма самолётов федеральную трассу Хабаровск — Владивосток. Впервые в истории российских ВКС.



Поэтому неудивительно, что именно этих асов перебросили в Сирию, и здесь лётчики полка с честью выполняли все поставленные перед ними задачи. Наносили бомбо-штурмовые удары по позициям боевиков. Прокладывали сухопутным войскам путь к победе. Летали, уверенно, бомбили точно. Как говорится, «работали надёжно». Без потерь. Беда пришла в полк, когда официально наступило перемирие.



«Роман был грамотным и решительным летчиком-штурмовиком первого класса, пользовался авторитетом у своих подчиненных и командиров. Его гибель — тяжелая утрата для Воздушно-космических сил и всех тех, для кого он был настоящим боевым товарищем, наставником и образцом для подражания. Выражаю глубокие соболезнования родителям, семье и близким Романа. Мы окажем вам всю необходимую помощь и поддержку», - сказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин.

И после смерти – вносит раздор в стан врага!



Террористические группировки Идлиба вступили в конфликт из-за выдачи России тела героически погибшего майора ВКС РФ Романа Филипова.



Стало известно, что лётчика сбитого штурмовика Су-25 турецкой разведке передало бандформирование «Файлак аш-Шам» — «Корпус Шама» (Шам — древнее название Сирии). Часть отрядов этой большой группировки участвуют в турецкой спецоперации «Оливковая ветвь» в курдском анклаве Африн. Появилось видео с места последнего боя российского военного, на опубликованных кадрах боевики ругаются из-за того, кому достанется тело погибшего Героя России пред его эвакуаций.





Главари группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) через свое медиа-крыло — агентство «Эбаа» обвинили одно из бандформирований в том, что оно выкрало тело и без ведома «ХТШ» передало его турецким военным. Местные сторонники «вооруженной оппозиции» уточняют, что тело пилота похитила именно «Файлак аш-Шам».



Сторонники «Джебхат ан-Нусры» обзывают «Файлак аш-Шам» «агентами Турции» и предателями. «Хайят Тахрир аш-Шам» обещает передать дело против «Файлак аш-Шам» в шариатский суд.

«Откуда дровишки?..»



Совсем недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон огульно обвинил Российскую Федерацию в том, что она снабжает оружием движение «Талибан». Для малообразованного населения США, индоктринированного конформизмом, любые, но четко произнесенные слова политиков от «вашингтонского обкома» воспринимаются как истина. Однако для остальной образованной, цивилизованной части населения планеты Земля глава американской внешней политики тем самым расписался в незнании истории собственного государства — Соединенные Штаты оказывают целенаправленное влияние на происходящее в Афганистане уже на протяжении почти сорока лет.



Г-н Тиллерсон, рекомендуем почитать, хотя бы на досуге, мемуары Милтона Бирдена — бывшего резидента ЦРУ в Пакистане в 1986-1089 гг. Книга называется «Главный противник». Так вот, в ней Бирден откровенно и достаточно подробно рассказывает об участии ЦРУ в событиях в Афганистане в 1980-х годах. Там, кстати, есть и воспоминания о том, как специалисты из Лэнгли финансировали, обучали и вооружали моджахедов, в числе которых был и мулла Омар — будущий первый лидер «Талибана».







Известно, что в те годы ЦРУ вооружило террористическую организацию «Талибан» ПЗРК «Стингер» конкретно для уничтожения советской авиации и ее летчиков. Тот же Бирден на праздновании 50-летия ЦРУ с воодушевлением рассказывал ветеранам «плаща и кинжала», как вместе с террористами из «Талибана» убивал в Афганистане русских офицеров. Так что, справедливости ради, Тиллерсону следовало бы признать, что американцы сами «выпустили из бутылки талибского джинна». Кровавые последствия известны — 9/11.



Кроме того, Тиллерсон мог бы вспомнить, как в 2011 году США продали Азербайджану большую партию оружия на сумму $1,6 млрд. Поставка была осуществлена не напрямую, а через Израиль, с целью скрыть участие в этой сделке американцев, поскольку они официально являются участниками Минской группы по мирному урегулированию карабахского конфликта. Иезуитское воплощение Вашингтоном классического «Si vis pacem, para bellum» — «Хочешь мира — готовься к войне»…



Впочем, нынешний госсекретарь может свалить все эти грехи на своих предшественников…



Но ведь уже с согласия нынешней администрации США курируемая ЦРУ Служба безопасности Украины в лице ее Департамента контрразведки через украинские ОПГ осуществляет поставку вооружения, в том числе ПЗРК, в Сирию. Оно, в частности, уже использовано в провинции Идлиб против Су-25 ВКС России подконтрольными тому же Вашингтону сирийскими «оппозиционерами», убившими российского летчика.

Что говорят простые люди на Западе о русском герое



Героизм летчиков отметили читатели многих зарубежных СМИ и соцсетей, например, британской газеты The Daily Mail. «Умер как воин. Я надеюсь, что он удостоен высшей награды России за мужество», — написал Caseball из Великобритании. «Смелый человек. Независимо от политики, он следовал своей миссии в качестве военного пилота и пожертвовал собой. Он достоин уважения», — прокомментировал Paul-South из Великобритании.



«Большая потеря, он герой для всех, кто борется с ИГ*! США должны послать „что-то небольшое“ для его семьи, чтобы показать нашу признательность за его доблесть, честь и героизм — может быть, медаль чести! Пусть он покоится с миром!» — сказал TooRotten из Болтона (США).







Аналогичные комментарии оставили и пользователи портала LiveLeaks. «Я снимаю шляпу из уважения к этому человеку. Покойся с миром. Может, россияне уничтожат всех арабских и курдских террористов», — написал fredbock1980. «Америка салютует, настоящий герой», — поддержал его ipfreak.



«Случившееся — удивительная история мужества и доблести перед лицом смерти. Я верю, что он на небесах, потому что он пожертвовал собой. Покойся с миром», — заявил kuddles.







Летчиков поддержали и на англоязычной версии RT. «Покойся с миром, герой», — прокомментировал Leona. «Спи спокойно, герой. „Аль-Каида“ будет уничтожена», — добавил quarktrue. «Как иранец, я горжусь таким героем» — отметил еще один пользователь.







«Вы на самом деле благородные воины своей нации. Воины, вызывающие трепет души», — написал читатель китайского издания Ettoday. «Военный, пусть вспоминая тебя, люди отдают тебе честь», — отметил Hector Tseng.

Герой Российской Федерации



Сирия продемонстрировала высочайший боевой дух наших солдат и офицеров. На земле Сирии были повторены почти все подвиги, которые были совершены поколениями воинов Великой Отечественной. Будучи окружённым, вызвал огонь на себя и погиб старший лейтенант Александр Прохоренко, остался до конца на боевом посту генерал-лейтенант Валерий Асапов, предпочёл смерть плену майор Роман Филиппов. И это значит, что судьба России в надёжных руках.



А благодарные соотечественники уже пишут в память о летчике стихи:



Горит на склоне сбитый 25-й,

Осколок Родины среди сирийских скал.

Три магазина, АПС, граната

— И это весь мой грозный арсенал.



Очередями лупят, не прицельно,

Патронов, видимо, им некуда девать,

Но невдомёк врагам, что офицера

Живого в плен они не смогут взять.



Я огрызаюсь выстрелом и матом,

Такая тактика, минутный перекур.

Уже готова на подрыв граната

-Успеть бы только выдернуть чеку.



Обидно, да… греха таить не буду,

Хотелось многое ещё бы совершить,

Но здесь сейчас, за каменистой грудой,

Я знаю точно, братья, будем жить!



Мелькает ближе свора бородатых,

Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.

Вот и настал черёд моей гранаты…

Обратно в небо… Родина, прощай!



© Сергей Ефимов.





Гвардии майор Роман Филиппов представлен к званию Героя Российской Федерации. Посмертно. Его тело уже доставили на родину. Похоронят российского летчика в Воронеже, где он родился.











(с) ...из разных материалов в Интернете...