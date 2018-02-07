Качественная накрутка каналов Telegram

Уважаемые клиенты!
Сервис предоставляет приток живой аудитории на ваш канал.
Мы не используем спам или инвайтинг, дабы избежать бан вашего канала.
Подписчики 100% живая офферная аудитория, они могут отписаться если их не устроит ваш контент (~10% от общего числа накрутки), но для этого я делаю Вам бонусную перенакрутку.
С нашим сервисом Вы создадите видимость и популярность вашего контента на канале, а так же приобретете целевую аудиторию!
Русскоязычные подписчики! Скролят и просматривают информацию!
Стоимость 1 подписчика -1руб.
При заказе от 5000 подписчиков, цена снижается до 0.8руб.
При заказе более 10000 подписчиков, стоимость обговаривается в индивидуальном порядке.
Связь:
1)@Quantumtel1
2)@TeleCount