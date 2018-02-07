Перейти к содержимому

Фотография

Качественная накрутка каналов Telegram

Автор темы Quantumtel1, Сегодня, 11:01

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Quantumtel1

Quantumtel1

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:01

Уважаемые клиенты!

 

Сервис предоставляет приток живой аудитории на ваш канал.

Мы не используем спам или инвайтинг, дабы избежать бан вашего канала.

Подписчики 100% живая офферная аудитория, они могут отписаться если их не устроит ваш контент (~10% от общего числа накрутки), но для этого я делаю Вам бонусную перенакрутку.

С нашим сервисом Вы создадите видимость  и популярность вашего контента на канале, а так же приобретете целевую аудиторию!

Русскоязычные подписчики! Скролят и просматривают информацию!

 

Стоимость  1 подписчика -1руб.

 

При заказе от 5000 подписчиков, цена снижается до 0.8руб.

При заказе более 10000 подписчиков, стоимость обговаривается в индивидуальном порядке.

 

Связь:

 1)@Quantumtel1

 2)@TeleCount

 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Прочие социальные сети и сервисы


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Социальные сети
  4. Прочие социальные сети и сервисы
  5. Правила форума