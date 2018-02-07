Качественная накрутка каналов Telegram

Отправлено Сегодня, 11:01

Уважаемые клиенты!

Сервис предоставляет приток живой аудитории на ваш канал.

Мы не используем спам или инвайтинг, дабы избежать бан вашего канала.

Подписчики 100% живая офферная аудитория, они могут отписаться если их не устроит ваш контент (~10% от общего числа накрутки), но для этого я делаю Вам бонусную перенакрутку.

С нашим сервисом Вы создадите видимость и популярность вашего контента на канале, а так же приобретете целевую аудиторию!

Русскоязычные подписчики! Скролят и просматривают информацию!

Стоимость 1 подписчика -1руб.

При заказе от 5000 подписчиков, цена снижается до 0.8руб.

При заказе более 10000 подписчиков, стоимость обговаривается в индивидуальном порядке.

Связь:

1)@Quantumtel1

2)@TeleCount