Повышаем отдачу от Я.Директ и Гугл Adwords, Видеокурс 2018. Скидка 50%

Отправлено Сегодня, 10:37

Если вы хотите повысить эффективность вашей рекламы и, как следствие, увеличить продажи, то для вас я собрал всю важную информацию в одном месте (для опытных специалистов и новичков).

Что Вы получите, изучив курс?

1. Мы разберем, как с нуля дать эффективную рекламу по методике 2018 года. Ваша цель - получать клиентов и продажи. Именно этому мы учим!

2. Чем дешевле ваша реклама, тем больше вы заработаете. Мы учим, какими методами снижать стоимость посетителей с рекламы.

3. Учимся получать с рекламы как можно более качественных посетителей. Чем выше качество посетителей с рекламы, тем больше продаж вы сможете получать.

4. Учимся размещать рекламу эффективнее конкурентов. Большинство конкурентов мыслят шаблонно и реклама у них однотипная. Мы разберем как получать больше, чем конкуренты.

5. Увеличиваем поток посетителей и продаж за счет масштабирования вашей рекламы на Google Adwords. Реклама в Яндекс.Директ - хорошо. Реклама в Яндекс.Директ и Google Adwords - хорошо вдвойне!

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