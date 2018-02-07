Перейти к содержимому

Фотография

Повышаем отдачу от Я.Директ и Гугл Adwords, Видеокурс 2018. Скидка 50%

Автор темы Бейдж Фактори, Сегодня, 10:37

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 159 сообщений
759
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 10:37

Если вы хотите повысить эффективность вашей рекламы и, как следствие, увеличить продажи, то для вас я собрал всю важную информацию в одном месте (для опытных специалистов и новичков).

 

Что Вы получите, изучив курс?

 

1Мы разберем, как с нуля дать эффективную рекламу по методике 2018 года. Ваша цель - получать клиентов и продажи. Именно этому мы учим!

 

2. Чем дешевле ваша реклама, тем больше вы заработаете. Мы учим, какими методами снижать стоимость посетителей с рекламы.

 

3. Учимся получать с рекламы как можно более качественных посетителей. Чем выше качество посетителей с рекламы, тем больше продаж вы сможете получать.

 

4. Учимся размещать рекламу эффективнее конкурентов. Большинство конкурентов мыслят шаблонно и реклама у них однотипная. Мы разберем как получать больше, чем конкуренты.

 

5. Увеличиваем поток посетителей и продаж за счет масштабирования вашей рекламы на Google Adwords. Реклама в Яндекс.Директ - хорошо. Реклама в Яндекс.Директ и Google Adwords - хорошо вдвойне!

 

Узнать подробности и приобрести курс: http://bisoms-context.ru/direct/


  • 0

ВидеоУроки по Яндекс.Директ и Google Adwords - Все фишки 2018 года!

На правах рекламы

Обратно в Релизы инфотоваров


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Информационные товары
  4. Релизы инфотоваров
  5. Правила форума