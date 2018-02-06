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Быстрые Dedicated servers, Выделенные сервера, Дедики!

Автор темы Diego222, Сегодня, 10:50

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#1 Diego222

Diego222

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:50

День добрый!
Продаю качественные Dedicated Server(Дедики) в одни руки! Исключительно индивидуальные и быстрые для ваших задач!

Информация:
- Локации: Россия, США, Великобритания, Канада, Украина, Швейцария, Нидерланды, Эстония, Франция, Латвия, Германия и другие (уточняйте наличие).
- Авторизация по логину и паролю, админские права.
- Скорость 100-200 Мбит\с.
- Выдача строго в одни руки.
- Гарантия на проверку работоспособности 72 часа!
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Техническая поддержка всегда он-лайн.

Акция! Цены снижены и актуальны только на этот месяц!
Действуют следующие цены на Dedicated Server:

Dedicated Server
Любая локация 170 руб.(3$) с гарантированной скоростью от 100 Мбит\с. 
По специфическим запросам - уточняйте по контактам.

Все понимаем в плане недостаточной репутации на ресурсе, поэтому предоставим бесплатный дедик за отзыв человеку с достаточным количеством сообщений на форуме, пишите предложения! На многих соседних ресурсах была проведена положительная проверка! При необходимости можем предоставить скрины с проверкой скорости соединения! Готовы пройти проверку модераторами.

Контактная информация:
ICQ: 726608113
Skype: live:diego222_14
Telegram: https://t.me/Diego22222 
Или пишите в ЛС по любым вопросам!

 


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