Быстрые Dedicated servers, Выделенные сервера, Дедики!

Отправлено Сегодня, 10:50

День добрый!

Продаю качественные Dedicated Server(Дедики) в одни руки! Исключительно индивидуальные и быстрые для ваших задач!



Информация:

- Локации: Россия, США, Великобритания, Канада, Украина, Швейцария, Нидерланды, Эстония, Франция, Латвия, Германия и другие (уточняйте наличие).

- Авторизация по логину и паролю, админские права.

- Скорость 100-200 Мбит\с.

- Выдача строго в одни руки.

- Гарантия на проверку работоспособности 72 часа!

- Индивидуальный подход к каждому клиенту.

- Техническая поддержка всегда он-лайн.



Акция! Цены снижены и актуальны только на этот месяц!

Действуют следующие цены на Dedicated Server:



Dedicated Server

Любая локация 170 руб.(3$) с гарантированной скоростью от 100 Мбит\с.

По специфическим запросам - уточняйте по контактам.



Все понимаем в плане недостаточной репутации на ресурсе, поэтому предоставим бесплатный дедик за отзыв человеку с достаточным количеством сообщений на форуме, пишите предложения! На многих соседних ресурсах была проведена положительная проверка! При необходимости можем предоставить скрины с проверкой скорости соединения! Готовы пройти проверку модераторами.



Контактная информация:

ICQ: 726608113

Skype: live:diego222_14

Telegram: https://t.me/Diego22222

Или пишите в ЛС по любым вопросам!