Быстрые Dedicated servers, Выделенные сервера, Дедики!

День добрый!
Продаю качественные Dedicated Server(Дедики) в одни руки! Исключительно индивидуальные и быстрые для ваших задач!
Информация:
- Локации: Россия, США, Великобритания, Канада, Украина, Швейцария, Нидерланды, Эстония, Франция, Латвия, Германия и другие (уточняйте наличие).
- Авторизация по логину и паролю, админские права.
- Скорость 100-200 Мбит\с.
- Выдача строго в одни руки.
- Гарантия на проверку работоспособности 72 часа!
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Техническая поддержка всегда он-лайн.
Акция! Цены снижены и актуальны только на этот месяц!
Действуют следующие цены на Dedicated Server:
Dedicated Server
Любая локация 170 руб.(3$) с гарантированной скоростью от 100 Мбит\с.
По специфическим запросам - уточняйте по контактам.
Все понимаем в плане недостаточной репутации на ресурсе, поэтому предоставим бесплатный дедик за отзыв человеку с достаточным количеством сообщений на форуме, пишите предложения! На многих соседних ресурсах была проведена положительная проверка! При необходимости можем предоставить скрины с проверкой скорости соединения! Готовы пройти проверку модераторами.
Контактная информация:
ICQ: 726608113
Skype: live:diego222_14
Telegram: https://t.me/Diego22222
Или пишите в ЛС по любым вопросам!